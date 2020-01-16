Василий Лановой отмечает 86-летие

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Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского актера Василия Ланового с 86-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства отметил талант Ланового, его верность призванию, а также Театру имени Вахтангова, где он работает на протяжении десятилетий.

Президент также добавил, что многие с огромным уважением относятся к общественной деятельности артиста, которая направлена на «сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание молодежи на высоких примерах патриотизма и гражданственности».

В конце телеграммы Путин пожелал Василию Лановому бодрости духа, здоровья и творческого долголетия.