Василий Лановой отмечает 86-летие

Президент России Владимир Путин поздравил советского и российского актера Василия Ланового с 86-летием. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Президент также добавил, что многие с огромным уважением относятся к общественной деятельности артиста, которая направлена на «сбережение исторической памяти о Великой Отечественной войне, воспитание молодежи на высоких примерах патриотизма и гражданственности».
В конце телеграммы Путин пожелал Василию Лановому бодрости духа, здоровья и творческого долголетия.
Василий Лановой известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Бедные родственники», «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Война и мир», «Анна Каренина». Он является народным артистом СССР. В последнее время появлялся в кино и на ТВ в фильме «Три мушкетера», сериалах «Чужой дед», «Линия Марты».