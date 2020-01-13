Сальма Хайек рассказала о нападении обезьяны на съемках «Фриды»

53-летняя Сальма Хайек в видеоролике-интервью для Vogue обсудила свои самые известные образы из кино и с красных дорожек. В частности, говоря об одном из кадров промо-фотосессии к фильму «Фрида», актриса вспомнила, что во время съемок ленты с ней произошел неприятный инцидент. Как оказалось, на звезду напала обезьяна по кличке Тайсон: