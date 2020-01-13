Гайдулян и Рубцова сообщили о съемках нового сезона «СашиТани»

В Москве начались съемки продолжения комедийного сериала « СашаТаня ». О работе над очередным сезоном рассказали в инстаграме исполнители главных ролей в ситкоме Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова .

Актеры, а также режиссер Александр Потапов разместили в микроблогах фото с традиционной тарелкой, символизирующей начало съемок. Рубцова отметила:

Главные герои ситкома, который является спин-оффом сериала «Универ», — молодая семья Сергеевых. Они отказываются пользоваться деньгами Сашиного папы-олигарха и после окончания института переезжают вместе с маленьким сыном в однушку в Алтуфьево. Шоу выходит на телеканале ТНТ с 2013 года. Роли в сериале, помимо Рубцовой и Гайдуляна, исполняют Алексей Климушкин, Лариса Баранова, Алина Ланина.