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13 января 2020, Кино Mail.ruновостьСъемки

Гайдулян и Рубцова сообщили о съемках нового сезона «СашиТани»

Комедийный сериал о жизни молодой семьи получит очередное продолжение

В Москве начались съемки продолжения комедийного сериала «СашаТаня». О работе над очередным сезоном рассказали в инстаграме исполнители главных ролей в ситкоме Андрей Гайдулян и Валентина Рубцова.

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Актеры, а также режиссер Александр Потапов разместили в микроблогах фото с традиционной тарелкой, символизирующей начало съемок. Рубцова отметила:

Ребята! Благодаря вам, нашим зрителям, мы приступили к съемкам шестого сезона «СашаТаня»! Ура!
Валентина Рубцова
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Главные герои ситкома, который является спин-оффом сериала «Универ», — молодая семья Сергеевых. Они отказываются пользоваться деньгами Сашиного папы-олигарха и после окончания института переезжают вместе с маленьким сыном в однушку в Алтуфьево. Шоу выходит на телеканале ТНТ с 2013 года. Роли в сериале, помимо Рубцовой и Гайдуляна, исполняют Алексей Климушкин, Лариса Баранова, Алина Ланина.

Дата премьеры новых серий шоу «СашаТаня» пока неизвестна.

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