В сети устали от мема из «Ведьмака» и взмолились о помощи

Пользователи соцсетей пожаловались на усталость от песни Лютика в сериале «Ведьмак», которая стала мемом. Многие признались, что, услышав однажды, постоянно напевают строчки «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».
Песня трубадура из второй серии «Ведьмака» быстро заняла место в трендах русскоязычного твиттера.
О композиции узнали даже те, кто не смотрел сериал. Большое количество юзеров пожаловались на то, что песня им надоела.
Некоторые хотели забыть мотив и просили помощи у других пользователей.
Премьера «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли состоялась на Netflix 20 декабря. Сериал снят по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского и рассказывает об охотниках за монстрами, развивающих сверхъестественные способности. Российские зрители раскритиковали сериал за темнокожих эльфа и дриаду, а иностранные критики посчитали шоу «болезненно очевидной попыткой заменить "Игру престолов"».