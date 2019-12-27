В сети устали от мема из «Ведьмака» и взмолились о помощи

Пользователи соцсетей пожаловались на усталость от песни Лютика в сериале «Ведьмак», которая стала мемом. Многие признались, что, услышав однажды, постоянно напевают строчки «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

<iframe width="848" height="477" src="//ok.ru/videoembed/2076016315085" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Песня трубадура из второй серии «Ведьмака» быстро заняла место в трендах русскоязычного твиттера.

О композиции узнали даже те, кто не смотрел сериал. Большое количество юзеров пожаловались на то, что песня им надоела.

Некоторые хотели забыть мотив и просили помощи у других пользователей.