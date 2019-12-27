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27 декабря 2019, Lenta.Ruновость

В сети устали от мема из «Ведьмака» и взмолились о помощи

О песне «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» узнали даже те, кто не смотрел сериал

Пользователи соцсетей пожаловались на усталость от песни Лютика в сериале «Ведьмак», которая стала мемом. Многие признались, что, услышав однажды, постоянно напевают строчки «Ведьмаку заплатите чеканной монетой».

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Песня трубадура из второй серии «Ведьмака» быстро заняла место в трендах русскоязычного твиттера.

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О композиции узнали даже те, кто не смотрел сериал. Большое количество юзеров пожаловались на то, что песня им надоела.

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Некоторые хотели забыть мотив и просили помощи у других пользователей.

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Премьера «Ведьмака» с Генри Кавиллом в главной роли состоялась на Netflix 20 декабря. Сериал снят по циклу романов польского писателя Анджея Сапковского и рассказывает об охотниках за монстрами, развивающих сверхъестественные способности. Российские зрители раскритиковали сериал за темнокожих эльфа и дриаду, а иностранные критики посчитали шоу «болезненно очевидной попыткой заменить "Игру престолов"».

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