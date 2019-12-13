Судзиловская и Голубкина в провокационных образах на съемках

Актрисы Олеся Судзиловская, Анна Чурина, Мария Голубкина, бизнес-леди Евгения Попова и модель и певица Олеся Кожина-Бословяк в провокационных образах снялись в короткометражном кино Оксаны Михеевой «Скелет». Новыми кадрами со съемочной площадки в инстаграме поделились постановщица и сами артистки.
Компанию актрисам на съемках соcтавил Андрей Мерзликин. В подписи к групповому фото Михеева объяснила, что запечатленные на снимке артистки сыграли в ее короткометражке женщин легкого поведения:
Ну какая же это была веселая смена. Я так благодарна нашей отважной группе и всем прекраснейшим артистам, друзьям, коллегам, которые ввязались в эту двухдневную авантюру! А уж как я благодарна смелым и ироничным артисткам, которые так смело и профессионально сыграли роли представительниц древних профессий!
В ленте также задействованы Агата Муцениеце, Анна Банщикова, Михаил Пореченков, Кирилл Кяро и Ксения Лаврова-Глинка («Лед»).
Картина снималась для ежегодного рождественского благотворительного вечера Action!, в рамках которого на аукцион выставляются короткометражные фильмы, снятые именитыми режиссерами специально для этого случая. Мероприятие прошло в декабре.