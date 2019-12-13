Судзиловская и Голубкина в провокационных образах на съемках

Ну какая же это была веселая смена. Я так благодарна нашей отважной группе и всем прекраснейшим артистам, друзьям, коллегам, которые ввязались в эту двухдневную авантюру! А уж как я благодарна смелым и ироничным артисткам, которые так смело и профессионально сыграли роли представительниц древних профессий!