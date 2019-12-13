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13 декабря 2019, РИА Новостиновость

«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США

Актриса расчувствовалась, узнав о номинации на премию Гильдии киноактеров США
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МОСКВА, 12 дек – РИА «Новости». Дженнифер Лопез едва сдерживала слезы, когда благодарила коллег за свою номинации на премию Гильдии киноактеров США, сообщает Daily Mail.

Певицу выдвинули на соискание приза в категории «Лучшая женская роль второго плана» за роль Рамоны в фильме «Стриптизерши», в инстаграме она поделилась реакцией на радостное событие.

Лопез отметила в видео, которое выложила в соцсети:

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Кажется, меня никогда раньше не выдвигали на эту премию. Знаете, актерская игра всегда была такой же моей любовью, как и танцы. Я просто не верю, что все это со мной происходит!
Дженнифер Лопез

Певица и актриса также посоветовала всем артистам, которые в себе сомневаются, не сдаваться. «Спасибо большое. У меня такое чувство, что я уже победила», — добавила Лопез. В подписи к ролику актриса подчеркнула, что номинация очень важна для нее:

Еле сдерживаю слезы... Признание коллег-актеров очень много значит для меня. Спасибо огромное за номинацию, Гильдия киноактеров США. Это правда очень много значит для меня.

Пока Лопез за роль в «Стриптизершах» была номинирована на 12 премий, в том числе на «Золотой глобус» и на премию «Выбор телевизионных критиков». Традиционно считается, что попадание в список претендентов на премию Гильдии киноактеров говорит о высокой вероятности выдвижения на «Оскар».

Фильм «Стриптизерши» вышел в сентябре 2019 года. По сюжету после того, как банковский кризис оставил без работы танцовщиц элитного нью-йоркского стрип-клуба, женщины решили отомстить своим нахальным клиентам с Уолл-стрит, оставив их без гроша. Кроме Лопез, в фильме снялись Констанс Ву, Джулия Стайлз, Карди Би.

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Кадры из фильма «Стриптизерши»
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