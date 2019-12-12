В Голливуде взялись за «Мастера и Маргариту»

Режиссер и продюсер Баз Лурман объявил о старте работы над экранизацией романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Он отметил:
Уже почти 20 лет я чувствую невероятную связь с великим романом «Мастер и Маргарита», и я очень долго мечтал получить права на эту книгу. Я очень взволнован тем, что наконец-то получил возможность сделать экранизацию этого уникального, новаторского произведения.
Сопродюсерами грядущей картины, наряду с Лурманом, станут Светлана Мигунова-Дали («Легенда №17»), Грейс Ло и Наталья Рогаль. Название и дата выхода киноверсии мистического романа Булгакова на экраны пока не называются. Возможно, Лурман займет также режиссерское кресло, пишет Deadline.
Лурман ранее снял фильмы «Великий Гэтсби», «Австралия», «Ромео + Джульетта», «Мулен Руж» и другие. Также в феврале 2020 года Лурман начнет работу над фильмом об Элвисе Пресли, главные роли в котором сыграют Остин Батлер и Том Хэнкс.
Напомним, классический роман Булгакова был неоднократно экранизирован: в 1972 году вышла картина Александра Петровича, в 1994 году свою инерпретацию романа представил Юрий Кара. В 2005 году состоялась премьера сериала режиссера Владимир Бортко. Кроме того, в 2020 году ожидается выход на экраны полнометражной картины Николая Лебедева.