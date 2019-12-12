В Голливуде взялись за «Мастера и Маргариту»

Уже почти 20 лет я чувствую невероятную связь с великим романом «Мастер и Маргарита», и я очень долго мечтал получить права на эту книгу. Я очень взволнован тем, что наконец-то получил возможность сделать экранизацию этого уникального, новаторского произведения.