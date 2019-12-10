Камбербэтч: «Не хотелось снимать заскорузлый исторический фильм»

О своем персонаже — Томасе Эдисоне

В « Войне токов » я играю Томаса Эдисона, которого часто называют величайшим изобретателем Америки. Я знал о нем относительно мало, так что можно сказать, что я начинал с нуля и немного волновался, ведь мне предстояло изобразить легендарную для США личность. Бенедикт Камбербэтч

— Я был удивлен тому, как много он изобрел. К стыду своему, я этого не знал. Это невероятно, сколько всего он изобрел: фонограф, до этого он адаптировал телеграф. Но кроме отдельных изобретений и патентов — а у него самое большое количество патентов в истории, — кроме них он изобрел саму идею научного исследования и эксперимента в лаборатории! Ведь раньше не было понимания, что новые изобретения можно тестировать, проверять, изменять и снова тестировать — и продолжать это без конца, пока они не доведены до совершенства.

Я почти ничего не знал о Джордже Вестингаузе. И кое-что знал о Николе Тесле — благодаря его пророческим способностям. Если те двое — Эдисон и Вестингауз — думали на десятилетие вперед, то Тесла забегал на век вперед, и сейчас его имя достаточно часто возникает в материалах о культуре и популяризации науки.

— Эдисон был седьмым ребенком в семье, начинал в очень бедной среде, уже в возрасте 12 лет он пошел работать на железную дорогу. А до того он был на домашнем обучении, потому что в школе его называли «ограниченным». У него была, кажется, скарлатина, и у него ослабевал слух в течение жизни, были очень тяжелые ушные инфекции. Несмотря на это, он получил огромную жажду к образованию и окружающему миру, желание открывать новые знания — благодаря своей матери и книге об окружающем мире, которую он прочитал в детстве. И он очень рано стал предпринимателем: работал на железной дороге, завел свое дело — у него была эта бизнес-хватка.

Меня привлекла возможность изучить великого человека, который сделал ошибку, — и гуманизировать его, объяснить его поступки, а не говорить, что он плохой парень, а Вестингауз — хороший. Он был из очень бедной семьи, так что он был уязвим, легко ввязывался в ссору и мгновенно терял ощущение спокойствия.

15 фотографий 15 фотографий 15 фотографий

О партнерах по съемкам — Майкле Шэнноне и Николасе Холте

— Майкл Шеннон (играет Джорджа Вестингауза — прим. ред.) — это тяжелая артиллерия, он очень многое пропускает через себя, ему требуется время, он очень крутой, но не в холодном смысле слова, и во многом это именно потому, что он берет свое время. И в мире шума и мгновенности это отталкивает людей, а мне очень нравится быть рядом с ним. Ни минуты не проходит зря. И Вестингауз очень щедрый, теплый человек, на которого каждому из нас хотелось бы походить.

— Ник (Николас Холт, играет Николу Теслу — прим. ред.) потрясающий, он самый настоящий актер, он очень детально проработал акцент и эмоциональную скупость, в которой тем не менее остались потрясающие моменты юмора и эмоций. Ему правда удалось разнообразить эту сложную полярность между тем, чтобы быть эксцентричным и абсурдным и вызывать сопереживание зрителей. Он сохраняет целостность характера, и это поддерживает фильм так же, как это было в истории.

Есть одна замечательная особенность фильмов с тремя главными героями: у вас не так много сцен вместе, тем более где вы втроем (в нашем фильме нет ни одной такой сцены!), так что насладиться работой коллеги получается уже только после выхода фильма. Поэтому я получил от просмотра фильма столько же удовольствия, сколько от работы с этими парнями.

«Мы должны по-настоящему восхититься от того, что включается и горит лампочка»: о создании и идее фильма

— Наш фильм о войне за энергоснабжение. Идея Вестингауза — распределение электричества при помощи переменного тока, который может отправляться на огромные расстояния. Идея Эдисона — использовать постоянный ток, который лежал в основе всей его индустрии и изобретений, включая лампочку. И вдруг появляется Никола Тесла, он приезжает из Европы, из своей мастерской в Париже, где работал на компанию Эдисона, и у него есть идея того, как построить генератор переменного тока и усовершенствовать коммутацию к нему, а также создать ток, который будет надежным и гораздо более дешевым, чтобы поставлять энергию для лампочек Эдисона. Вестингауз предлагает ему партнерство, но Эдисон забежал уже слишком далеко, ему кажется, что его атакует конкурент, а не потенциальный партнер и единомышленник. И, образно говоря, он ограждается, игнорирует Вестингауза и пытается побороть его.

Больше всего меня потрясло, как именно Эдисон пытался выиграть эту войну. Он использовал достаточно вероломные тактики, подлые приемы, черный пиар и клевету. И я подумал: «Господи, это, увы, так похоже на многих известных сегодня людей из политики и бизнеса, но особенно политики».

<iframe width="848" height="477" src="//ok.ru/videoembed/2029951060685" frameborder="0" allow="autoplay" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Фильму нужен был подход, при котором каким-то образом мы увидим в этих изобретателях молодых энергичных людей, с энергией рок-н-ролла, в которых зритель узнает себя, героев, которые делают будущее, то будущее, в котором мы сейчас находимся. Но как это сделать? Это не может быть заскорузлый исторический фильм в сепии: ведь мы должны по-настоящему восхититься от того, что включается и горит лампочка, осознать, что это божественное чудо или магия, нечто мистическое и таинственное. Как воссоздать это визуально, через язык, через монтаж самой истории? И Альфонсо (Гомес-Рехон, режиссер фильма — прим. ред.) как стилист подходил больше всех, он был способен визуально создать базу для того, чтобы сконструировать этот восторг периода перехода от газового освещения к электрическому.