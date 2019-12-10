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10 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии

В Москве прошла церемония вручения наград в области веб-индустрии

В Цифровом деловом пространстве в Москве прошла церемония вручения премии в области веб-индустрии. Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Александр Гудков, который на протяжении вечера перевоплощался в различных персонажей кино и ТВ, в том числе примерил образ Джокера.

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Победителем в категории «Лучший интернет-сериал» стал «Шторм» Бориса Хлебникова. В номинации «Документальный проект года» победил фильм Юрия Дудя «Колыма». Приз за «Лучший просветительский проект» получило онлайн-шоу «Парфенон» Леонида Парфенова. «Онлайн-персоной года» стала Ксения Собчак, лучшим актером признали Павла Прилучного. Специальный приз за первый успешный сериал для онлайн-платформы получил Петр Буслов за сериал «Домашний арест». Еще один спецприз вручили Тимуру Бекмамбетову: за поддержку и развитие веб-индустрии.

Гостями церемонии стали Алена Бабенко, Павел Табаков, Екатерина Шпица, внук Андрея Миронова Андрей Миронов-УдаловАндрей Мерзликин, Егор Корешков и Полина Максимова, Юлия Хлынина, Надежда Сысоева, Ян Гэ, Александр Незлобин, Татьяна Лазарева, Маруся Зыкова, Тимур Бекмамбетов, Анна Котова-Дерябина, Никита Тарасов.

В жюри премии вошли Клим Шипенко, Егор Баранов, Анна Пармас, Сергей Светлаков, Юрий Колокольников, Сергей Лукьяненко, продюсер Вячеслав Муругов («Молодежка», «Кухня») и другие.

Первая церемония вручения премии прошла в 2018 году. Ее организатором выступает издание The Digital Reporter.

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