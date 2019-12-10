Шпица, Ургант, внук Миронова: звезды на веб-премии

В Цифровом деловом пространстве в Москве прошла церемония вручения премии в области веб-индустрии. Ведущими мероприятия стали Иван Ургант и Александр Гудков, который на протяжении вечера перевоплощался в различных персонажей кино и ТВ, в том числе примерил образ Джокера.