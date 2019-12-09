Семья поддержала Пугачеву на премьере киноверсии ее концерта

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера киноверсии юбилейного шоу 70-летней Аллы Пугачевой «Алла Пугачева. Тот самый концерт». Фильм представили сама певица, режиссеры Филипп Григорьян и Татьяна Гулина, постановщик танцевальных номеров Егор Дружинин.
Поддержать артистку пришли члены ее семьи — дочь Кристина Орбакайте и внук Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Также на показе побывали Федор Бондарчук, Ирина Розанова, Леонид Якубович, Алика Смехова, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Валентин Юдашкин с женой Мариной, Ангелина Вовк, Дмитрий Борисов, Екатерина Волкова, Юрий Николаев, Стас Намин и многие другие.
Пугачева отметила в разговоре с корреспондентами «Первого канала»:
Я чувствовала, что что-то недосказано, поэтому концерт назвала «Постскриптум». Этот концерт — без масок и без персонажей, как есть. Какая есть — такая есть.
«Алла Пугачева. Тот самый концерт» — это хроника первого за десять лет грандиозного концертного шоу певицы, которое состоялось 17 апреля 2019 года в Кремлевском дворце в честь 70-летия артистки.
В московский прокат лента вышла 8 декабря.