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9 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Семья поддержала Пугачеву на премьере киноверсии ее концерта

Певица представила в Москве фильм о своем первом за десять лет концертном шоу

В московском кинотеатре «Каро 11 Октябрь» прошла премьера киноверсии юбилейного шоу 70-летней Аллы Пугачевой «Алла Пугачева. Тот самый концерт». Фильм представили сама певица, режиссеры Филипп Григорьян и Татьяна Гулина, постановщик танцевальных номеров Егор Дружинин.

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Поддержать артистку пришли члены ее семьи — дочь Кристина Орбакайте и внук Никита Пресняков с женой Аленой Красновой. Также на показе побывали Федор Бондарчук, Ирина Розанова, Леонид Якубович, Алика Смехова, Игорь Николаев и Юлия Проскурякова, Валентин Юдашкин с женой Мариной, Ангелина Вовк, Дмитрий Борисов, Екатерина Волкова, Юрий Николаев, Стас Намин и многие другие.

Пугачева отметила в разговоре с корреспондентами «Первого канала»:

Я чувствовала, что что-то недосказано, поэтому концерт назвала «Постскриптум». Этот концерт — без масок и без персонажей, как есть. Какая есть — такая есть.
Алла Пугачева

«Алла Пугачева. Тот самый концерт» — это хроника первого за десять лет грандиозного концертного шоу певицы, которое состоялось 17 апреля 2019 года в Кремлевском дворце в честь 70-летия артистки.

Во время загрузки произошла ошибка.

В московский прокат лента вышла 8 декабря.

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