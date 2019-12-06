Бузова, Серябкина, Крид на съемках новогоднего концерта

В Москве прошел новогодний концерт телеканала «Музыка Первого» — пятая вечеринка «Snow Пати», получившая в этом году подзаголовок «История Белой Розы». Шоу также было отснято, чтобы в праздничную ночь зрители могли увидеть его по телевидению.
Гостями и участниками мероприятия стали Ольга Серябкина, Ольга Бузова, Елка, Юлианна Караулова, Егор Крид, Клава Кока, группы MBAND, «Дискотека Авария» и Burito, Катя Адушкина, Zivert, Звонкий, Тима Белорусских, Мари Краймбрери, T-killah и другие знаменитости.
Говоря о юбилейном шоу, генеральный продюсер телеканала «Музыка Первого» Борис Хлуднев отметил:
За пять лет вечеринка «для своих» выросла в грандиозный белый флешмоб. История «Snow Пати» началась с небольшого московского клуба и вечеринки «для своих», а сегодня красочное мультимедийное шоу является одним из главных музыкальных событий зимы, которого ежегодно ждут тысячи поклонников.
В рамках концерта также прошло театрализованное шоу по мотивам повести-сказки Антуана Де Сент-Экзюпери «Маленький принц». Маленького Принца и Белую Розу озвучили участник третьего сезона шоу «Голос. Дети» Кирилл Скрипник и телеведущая Юлия Барановская, соответственно.
Новогоднее шоу «Snow Пати» покажут в ночь с 31 декабря на 1 января на телеканале «Музыка Первого».