Бузова, Серябкина, Крид на съемках новогоднего концерта

В Москве прошел новогодний концерт телеканала «Музыка Первого» — пятая вечеринка «Snow Пати», получившая в этом году подзаголовок «История Белой Розы». Шоу также было отснято, чтобы в праздничную ночь зрители могли увидеть его по телевидению.