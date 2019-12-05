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5 декабря 2019, Lenta.Ruновость

Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере

Шоумен ранее пошутил об артисте в своей программе «Вечерний Ургант»
Дмитрий Певцов | Источник: Legion-Media.ru

Дмитрий Певцов заявил, что хотел выступить на шоу «Вечерний Ургант», однако актеру отказали из-за его мнения по поводу истории России, которое «не принято выражать». Об этом Певцов рассказал порталу Daily Storm:

Нам отказали, потому что в нашей демократической стране не принято выражать свое мнение, в том числе по поводу нашей истории, именно по поводу истории. И поэтому отклонили наше предложение и возможность нашу прийти в гости к Ивану Урганту.
Дмитрий Певцов

Певцов также ответил на ироничное предложение телеведущего поехать в Голландию и снять там документальный фильм «По самые Нидерланды»: шутка прозвучала ранее в шоу «Вечерний Ургант». Певцов считает, что Урганту следует поехать на съемки без него, «тем более что» у актера «расписана жизнь примерно на пять-шесть месяцев вперед». Актер также подчеркнул, что уважает мнение шоумена, назвавшего «резким» его высказывание о журналисте Владимире Познере.

Напомним, Иван Ургант в своей передаче высмеял слова Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель:

Врагом России назвал! <...> И это резкое заявление. Надо было ограничиться для начала чем-нибудь простым: назвал бы просто — «враг народа», и все.

Ранее Певцов обвинил Познера в желании уничтожить Россию, после чего записал журналисту видеообращение, в котором предстал в образе Иосифа Сталина и посоветовал ему уехать из страны. Артиста возмутило то, что Познер назвал противников абортов «мракобесами», а также выступил в поддержку представителей ЛГБТ.

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