Певцов отреагировал на слова Урганта о нем и Познере

Дмитрий Певцов заявил, что хотел выступить на шоу «Вечерний Ургант», однако актеру отказали из-за его мнения по поводу истории России, которое «не принято выражать». Об этом Певцов рассказал порталу Daily Storm:

Нам отказали, потому что в нашей демократической стране не принято выражать свое мнение, в том числе по поводу нашей истории, именно по поводу истории. И поэтому отклонили наше предложение и возможность нашу прийти в гости к Ивану Урганту Дмитрий Певцов

Певцов также ответил на ироничное предложение телеведущего поехать в Голландию и снять там документальный фильм «По самые Нидерланды»: шутка прозвучала ранее в шоу «Вечерний Ургант». Певцов считает, что Урганту следует поехать на съемки без него, «тем более что» у актера «расписана жизнь примерно на пять-шесть месяцев вперед». Актер также подчеркнул, что уважает мнение шоумена, назвавшего «резким» его высказывание о журналисте Владимире Познере.

Напомним, Иван Ургант в своей передаче высмеял слова Дмитрия Певцова о том, что Владимир Познер для России — чужой человек и предатель:

Врагом России назвал! <...> И это резкое заявление. Надо было ограничиться для начала чем-нибудь простым: назвал бы просто — «враг народа», и все.