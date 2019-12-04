Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Наверх
Подборки
7 сериалов
И тебя вылечат: 7 народных телехитов про врачей
20 сериалов
20 отличных зарубежных сериалов 2019 года, которые вы пропустили
10 сериалов
Обнять и плакать: 10 свежих российских сериалов про любовь
20 сериалов
Давай останемся дома: уютные сериалы для затяжного уикенда
9 сериалов
Дорвались: «Екатерина» и еще 8 сериалов о женщинах у власти
10 фильмов
Дылда, танки, тишина: 10 сильных военных драм последних лет
13 фильмов
Ужас-ужас! 13 пугающих хорроров, которые вы могли пропустить
20 фильмов
Снежный ромком: 20 зимних комедий для отличного настроения
10 фильмов
От мымры до королевы: 10 незабываемых фильмов с Алисой Фрейндлих
20 фильмов
Пришельцы, кошки, декабристы: 20 главных фильмов зимы

Дом

Как переделывают кинотеатр «Художественный»: фото
Как украсить квартиру к Новому году, если осталось меньше месяца
Как выглядит «графский» таунхаус в Петербурге
4 декабря 2019, Кино Mail.ruфоторепортаж

Депутат Милонов рассказал Кудрявцевой о ненависти к шоу-бизнесу

Политик принял участие в программе «Секрет на миллион»

Политик Виталий Милонов стал героем нового выпуска передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В беседе с телеведущей депутат прокомментировал свое негативное отношение к российскому шоу-бизнесу и его главным звездам, в частности, Николаю Баскову.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

В студии шоу Милонов также устроил дискуссию с певцом Прохором Шаляпиным и получил конверт от Леры Кудрявцевой с вопросом на миллион.

Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Никита Пресняков, Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды. Однако на последний (самый личный) вопрос ответили всего пять знаменитостей: Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Александр Серов, Наталья Андрейченко и Татьяна Васильева.

45-летний Милонов известен своими резкими и провокационными высказываниями о шоу-бизнесе и кино. Так, например, он предлагал запретить выход фильма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое, а еще ранее предлагал Концепцию по защите отечественного информационного пространства, согласно которой произведения, соответствующие традиционным ценностям, следует отметить знаком качества, а остальные (к этой категории депутат относил и «Игру престолов») — «некой пометкой о том, что они вредные». 

Раскрыл ли депутат свой главный секрет, зрители узнают 7 декабря в 21.00 на НТВ.

Поделиться с друзьями!
Смотрите также
Секрет на миллион
Валерия Кудрявцева
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Лобода, Киркоров, Басков на съемках «Песни года 2019»
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав о дочери Милонова
Анна Семенович стала героиней шоу Леры Кудрявцевой
Киркоров, Кудрявцева и дети на вечеринке «Детского Евровидения»
Волкова и Куценко в продолжении «Скорой помощи»: фото со съемок
Волкова и Дятлов на съемках в Крыму: первые фото с площадки
Кудрявцева расплакалась в студии шоу, узнав секрет Лазарева
Лазарев расчувствовался в студии шоу Кудрявцевой
24-летний сын Александра Робака вместе с ним снимается в сериале
Лолита, Нюша, Петросян с возлюбленной: закрытие «Новой волны»
Шукшина снимается в новом сериале с Кореневой и Щербаковым
Максимова и Фоменко будут вместе вести новое шоу: фото со съемок
Сценарист «Чернобыля» захотел утешить создателей сериала НТВ
Режиссер российского «Чернобыля» ответил на критику трейлера
Звезда «Не родись красивой» снимается в новом сериале
Малахов и Бузова номинированы на ТЭФИ
Екатерина Волкова играет незрячую в новом криминальном сериале
Бузова с верблюдами, Киркоров с детьми на премии «Муз-ТВ»
Галкин, Ревва, Собчак на пресс-конференции премии «Муз-ТВ»
Стоцкая пришла в шоу «Секрет на миллион»
Волочкова упала во время приседаний на съемках шоу Кудрявцевой
«Расстроили ее слова»: Кудрявцева ответила на критику Пугачевой
Неузнаваемая Хаматова: первые кадры со съемок «Доктора Лизы»
Бывшие мужья Пугачевой раскроют ее тайны в шоу Кудрявцевой
Жена исчезнувшего из эфира ведущего рассказала о его состоянии
Кожевникова рассказала в телешоу о конфликте с Собчак
Мария Кожевникова придет в 100-й выпуск шоу Леры Кудрявцевой
Ксения Собчак раскроет личные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
Стал известен состав жюри нового сезона шоу «Ты супер!»
Руководство НТВ призвали к ответу за глубокие декольте ведущих
Васильева раскрыла главную тайну в шоу «Секрет на миллион»
Собчак объяснила, почему сорвала съемки ток-шоу на НТВ
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Съемки «Дома 2» предложили перенести на бывший ядерный полигон
Захарова оправдалась за шикарный ремонт дачи за счет НТВ
Киркоров, Басков, поросята: как прошли съемки «Песни года 2018»
За «Секретом на миллион» Максаковой Кудрявцева летала в Германию
Будина объяснила, почему отказалась от актерской карьеры
81-летний Николай Дроздов стал героем шоу Леры Кудрявцевой
Светлана Иванова в свадебном платье снимается в новом сериале
«Неуловимые»: Оксана Фандера рассказала, как играла аферистку
Такой ее еще не видел: Матвеев — о новой роли Боярской
Прохор Шаляпин стал телеведущим
Дана Борисова снова пришла в «Секрет на миллион»
Прилучный попросил жену похудеть для постельной сцены с ним
От Валерии до Канделаки: все звезды на грандиозном юбилее НТВ
Внук Пугачевой раскроет семейные тайны в шоу Леры Кудрявцевой
Найдена актриса на роль молодой Пугачевой
Назван лучший российский сериал года
Новости
Брэд Питт признался, что хотел бросить съемки в фильме «Троя»
Асмус поддержала Харламова на премьере совместного фильма
Безрукова, Горбачева, Карас с сыном на премьере «Звездных войн»
Познера наградят за мужество и профессионализм
Иван Дорн снимается в фильме Кирилла Серебренникова
Брэду Питту — 56: культовые роли любимого актера
Киноитоги 2019 года
Климова, Киркоров, Басков снялись в новогоднем мюзикле
Собчак стала объектом жестких шуток на съемках телешоу
Тейлор Свифт и Идрис Эльба представили нашумевших «Кошек»
Российский фильм вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Третий «Полицейский с Рублевки» будет мюзиклом
Пугачева отказалась петь в «новогодних огоньках»
Названа лучшая актриса десятилетия
Вайнштейн потребовал помнить о его вкладе в карьеру женщин
Ольга Бузова снова осталась без жениха в финале реалити-шоу
Шнуров раскритиковал Гагарину в шоу «Голос»
Якубович объяснил ошибку в слове на «Поле чудес»
Гудков — Джокер, Петров — футболист: киноновости недели
Судзиловская и Голубкина в провокационных образах на съемках
Назван лучший режиссер десятилетия
«Еле сдерживаю слезы»: Лопез обратилась к киноактерам США
О жизни Пушкина снимут хип-хоп мюзикл
Хайек поделилась эмоциями от съемок с Джоли
В Голливуде взялись за «Мастера и Маргариту»
Звезда «Великолепного века» изменился для роли и огорчил фанаток
Безруков показал фото с Боярской с последнего дня съемок сериала
Уизерспун с детьми, Терон, Лонгория на премии в Голливуде
Бледанс призналась, что ненавидит принесший ей славу образ
Сериал «Слуга народа» с Зеленским убрали из российского эфира
Все новости
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалыТелешоу
Авто
У Volkswagen Tiguan появился конкурент за 1 100 000 рублей Китайская марка Changan выводит на российский рынок новый кроссовер CS55
Популярные темы на «Детях»
Праздник к нам приходит. И Новогодний конкурс рассказов заодно 297
Завели бы вы отношения с мужчиной 50 лет 279
Несбывшаяся судьба 277
Киев 177
Леди
Юлию Барановскую с ярким макияжем не узнали в сети Звезда переборщила с макияжем.
Здоровье
Ученые назвали «продукты-наркотики» Среди них — шоколад и чипсы.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Новинки
Фильмы
Сериалы
Телешоу
Каналы ТВ
Подборки
Рекомендации
Подборки фильмов
Подборки сериалов
Фильмы
Расписание и билеты
Лучшие фильмы
Фильмы онлайн
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Лучшие сериалы
Сериалы онлайн
Календарь сериалов
Все сериалы
Телешоу
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звёзды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь