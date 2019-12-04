Депутат Милонов рассказал Кудрявцевой о ненависти к шоу-бизнесу

Политик Виталий Милонов стал героем нового выпуска передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В беседе с телеведущей депутат прокомментировал свое негативное отношение к российскому шоу-бизнесу и его главным звездам, в частности, Николаю Баскову.
В студии шоу Милонов также устроил дискуссию с певцом Прохором Шаляпиным и получил конверт от Леры Кудрявцевой с вопросом на миллион.
Шоу «Секрет на миллион» выходит на канале НТВ с 2016 года. Согласно условиям программы, участник отвечает на каверзные вопросы, связанные с его личной жизнью, а за каждый откровенный ответ получает денежное вознаграждение. Ранее героями передачи становились Никита Пресняков, Татьяна Навка, Елена Проклова, Маша Малиновская и другие российские звезды. Однако на последний (самый личный) вопрос ответили всего пять знаменитостей: Любовь Успенская, Филипп Киркоров, Александр Серов, Наталья Андрейченко и Татьяна Васильева.
45-летний Милонов известен своими резкими и провокационными высказываниями о шоу-бизнесе и кино. Так, например, он предлагал запретить выход фильма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое, а еще ранее предлагал Концепцию по защите отечественного информационного пространства, согласно которой произведения, соответствующие традиционным ценностям, следует отметить знаком качества, а остальные (к этой категории депутат относил и «Игру престолов») — «некой пометкой о том, что они вредные».
Раскрыл ли депутат свой главный секрет, зрители узнают 7 декабря в 21.00 на НТВ.