Депутат Милонов рассказал Кудрявцевой о ненависти к шоу-бизнесу

Политик Виталий Милонов стал героем нового выпуска передачи Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». В беседе с телеведущей депутат прокомментировал свое негативное отношение к российскому шоу-бизнесу и его главным звездам, в частности, Николаю Баскову.

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В студии шоу Милонов также устроил дискуссию с певцом Прохором Шаляпиным и получил конверт от Леры Кудрявцевой с вопросом на миллион.

45-летний Милонов известен своими резкими и провокационными высказываниями о шоу-бизнесе и кино. Так, например, он предлагал запретить выход фильма Кирилла Серебренникова о Викторе Цое, а еще ранее предлагал Концепцию по защите отечественного информационного пространства, согласно которой произведения, соответствующие традиционным ценностям, следует отметить знаком качества, а остальные (к этой категории депутат относил и «Игру престолов») — «некой пометкой о том, что они вредные».