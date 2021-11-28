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Фильмы ужасов про исполнение желаний: смотреть онлайн
Фильмы из нашей подборки предостерегают: будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться!
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1
Комната желаний
6.2
252
оценки
IMDb
6.0
Моя оценка
0
252 уже оценили
Бельгия
,
Люксембург
,
Франция
/
2019
/
1 ч. 42 мин.
/
16+
драма
триллер
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Мэтт и Кейт отчаянно хотят завести ребенка, а однажды они обнаруживают в своем доме комнату, исполняющую любые желания
2
Остров фантазий
6.1
370
оценок
IMDb
4.9
Моя оценка
0
370 уже оценили
США
/
2020
/
1 ч. 50 мин.
/
16+
триллер
ужасы
фантастика
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Пять человек прилетают на тропический остров, где загадочный мистер Рорк реализует любые желания своих гостей
3
Бойся своих желаний
6
196
оценок
IMDb
5.0
Моя оценка
0
196 уже оценили
США
/
2017
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
триллер
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Школьница-аутсайдер находит шкатулку, исполняющую желания, и собирается расквитаться со всеми своими обидчиками
4
Исполнитель желаний
6.6
331
оценка
IMDb
5.8
Моя оценка
0
331 уже оценил
США
/
1997
/
1 ч. 30 мин.
/
16+
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фильм ужасов о джинне, который пытается захватить душу освободившей его женщины
5
Исполнитель желаний 2: Зло бессмертно
IMDb
5.1
Моя оценка
0
5 уже оценили
США
/
1998
/
1 ч. 36 мин.
/
18+
ужасы
фэнтези
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Продолжение одноименного фильма ужасов о могущественном джинне, который забирает человеческие души в обмен на их мечты
6
Желания, желания
IMDb
5.1
Моя оценка
0
1 уже оценил
Мексика
/
2016
/
1 ч. 22 мин.
ужасы
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Увлекшись дьявольской игрой, подростки понимают, что за каждое исполненное желание им придется дорого заплатить
7
Иствикские ведьмы
7.3
956
оценок
IMDb
6.6
Моя оценка
0
956 уже оценили
США
/
1987
/
1 ч. 58 мин.
/
16+
комедия
триллер
ужасы
фэнтези
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Как только три одинокие подруги загадывают себе идеального мужчину, в их городке появляется дьявольски обаятельный незнакомец
8
Колдовство
6.5
542
оценки
IMDb
6.4
Моя оценка
0
542 уже оценили
США
/
1996
/
1 ч. 41 мин.
/
16+
драма
триллер
ужасы
фэнтези
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Четверо школьниц получают магическую силу, с помощью которой исполняют свои желания, однако вскоре колдовство выходит из-под их контроля
9
Календарь дьявола
IMDb
6.8
Моя оценка
0
Бельгия
,
Франция
/
2021
/
1 ч. 44 мин.
/
18+
триллер
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Бывшая танцовщица, прикованная к инвалидному креслу, получает возможность вернуть себе прежнюю жизнь с помощью мистического адвент-календаря
10
Нужные вещи
7.1
52
оценки
IMDb
6.3
Моя оценка
0
52 уже оценили
США
/
1993
/
2 ч.
/
18+
драма
триллер
криминал
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Таинственный незнакомец открывает в маленьком городке необычный магазин, где каждый найдет то, что хочет, в обмен на маленькую услугу
11
Артефакт
IMDb
5.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
США
/
2002
/
1 ч. 42 мин.
/
16+
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Старшеклассник получает по почте странный артефакт, дающий ему возможность исполнить три любых желания, после чего в его школе начинают происходить страшные и загадочные события
12
Обезьянья лапа
IMDb
4.5
Моя оценка
0
5 уже оценили
США
/
2013
/
1 ч. 31 мин.
/
16+
триллер
ужасы
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Чудесное воскрешение друга из мертвых перерастает в жестокий кошмар для главного героя
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