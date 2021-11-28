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Фильмы ужасов про исполнение желаний: смотреть онлайн

Фильмы из нашей подборки предостерегают: будьте осторожны со своими желаниями — они имеют свойство сбываться!
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1
Комната желаний
6.2252
оценки
IMDb6.0
Моя оценка
0
252 уже оценили
Бельгия, Люксембург, Франция/2019/1 ч. 42 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Мэтт и Кейт отчаянно хотят завести ребенка, а однажды они обнаруживают в своем доме комнату, исполняющую любые желания
2
Остров фантазий
6.1370
оценок
IMDb4.9
Моя оценка
0
370 уже оценили
США/2020/1 ч. 50 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Пять человек прилетают на тропический остров, где загадочный мистер Рорк реализует любые желания своих гостей
3
Бойся своих желаний
6196
оценок
IMDb5.0
Моя оценка
0
196 уже оценили
США/2017/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть за 1 р.
3Трейлеры1Рецензия
Школьница-аутсайдер находит шкатулку, исполняющую желания, и собирается расквитаться со всеми своими обидчиками
4
Исполнитель желаний
6.6331
оценка
IMDb5.8
Моя оценка
0
331 уже оценил
США/1997/1 ч. 30 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Фильм ужасов о джинне, который пытается захватить душу освободившей его женщины
5
Исполнитель желаний 2: Зло бессмертно
IMDb5.1
Моя оценка
0
5 уже оценили
США/1998/1 ч. 36 мин./18+
1Трейлер
Продолжение одноименного фильма ужасов о могущественном джинне, который забирает человеческие души в обмен на их мечты
6
Желания, желания
IMDb5.1
Моя оценка
0
1 уже оценил
Мексика/2016/1 ч. 22 мин.
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Увлекшись дьявольской игрой, подростки понимают, что за каждое исполненное желание им придется дорого заплатить
7
Иствикские ведьмы
7.3956
оценок
IMDb6.6
Моя оценка
0
956 уже оценили
США/1987/1 ч. 58 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер1Рецензия
Как только три одинокие подруги загадывают себе идеального мужчину, в их городке появляется дьявольски обаятельный незнакомец
8
Колдовство
6.5542
оценки
IMDb6.4
Моя оценка
0
542 уже оценили
США/1996/1 ч. 41 мин./16+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер1Рецензия
Четверо школьниц получают магическую силу, с помощью которой исполняют свои желания, однако вскоре колдовство выходит из-под их контроля
9
Календарь дьявола
IMDb6.8
Моя оценка
0
Бельгия, Франция/2021/1 ч. 44 мин./18+
1Трейлер
Бывшая танцовщица, прикованная к инвалидному креслу, получает возможность вернуть себе прежнюю жизнь с помощью мистического адвент-календаря
10
Нужные вещи
7.152
оценки
IMDb6.3
Моя оценка
0
52 уже оценили
США/1993/2 ч. /18+
1Трейлер
Таинственный незнакомец открывает в маленьком городке необычный магазин, где каждый найдет то, что хочет, в обмен на маленькую услугу
11
Артефакт
IMDb5.2
Моя оценка
0
3 уже оценили
США/2002/1 ч. 42 мин./16+
1Трейлер
Старшеклассник получает по почте странный артефакт, дающий ему возможность исполнить три любых желания, после чего в его школе начинают происходить страшные и загадочные события
12
Обезьянья лапа
IMDb4.5
Моя оценка
0
5 уже оценили
США/2013/1 ч. 31 мин./16+
1Трейлер
Чудесное воскрешение друга из мертвых перерастает в жестокий кошмар для главного героя
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