5 Исполнитель желаний 2: Зло бессмертно IMDb5.1 Моя оценка 0 5 уже оценили США / 1998 / 1 ч. 36 мин. / 18+ ужасы фэнтези Хочу посмотреть 1 Трейлер Продолжение одноименного фильма ужасов о могущественном джинне, который забирает человеческие души в обмен на их мечты

6 Желания, желания IMDb5.1 Моя оценка 0 1 уже оценил Мексика / 2016 / 1 ч. 22 мин. ужасы Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Увлекшись дьявольской игрой, подростки понимают, что за каждое исполненное желание им придется дорого заплатить

9 Календарь дьявола IMDb6.8 Моя оценка 0 Бельгия, Франция / 2021 / 1 ч. 44 мин. / 18+ триллер ужасы Хочу посмотреть 1 Трейлер Бывшая танцовщица, прикованная к инвалидному креслу, получает возможность вернуть себе прежнюю жизнь с помощью мистического адвент-календаря