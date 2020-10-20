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Фильмы с Ириной Скобцевой смотреть онлайн

От Дездемоны и Элен Курагиной до преданной жены и чуткого врача — вспоминаем самые яркие роли любимой народной артистки
Только те, которым я не поставил оценку
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1
Отелло
7.1188
оценок
IMDb6.9
Моя оценка
0
188 уже оценили
СССР/1955/1 ч. 47 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Сергей Бондарчук в роли ревнивца Отелло и Ирина Скобцева в роли Дездемоны в экранизации шекспировской трагедии Сергея Юткевича
2
Сережа
81304
оценки
IMDb7.8
Моя оценка
0
1304 уже оценили
СССР/1960/1 ч. 20 мин./12+
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1Трейлер2Рецензии
Режиссерский дебют Георгия Данелии о пятилетнем Сереже, который обзавелся новым папой, сумевшим подобрать ключ к детскому сердцу
3
Поединок
8.115
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
15 уже оценили
СССР/1957/1 ч. 44 мин./0+
Экранизация одноименной повести Александра Куприна о подпоручике, который влюбляется в молодую жену капитана
4
Молчание доктора Ивенса
6.5561
оценка
IMDb6.1
Моя оценка
0
561 уже оценил
СССР/1973/1 ч. 22 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Фантастический фильм-притча про ученого, занимающегося вопросом продления человеческой жизни, и пришельцев
5
Зигзаг удачи
7.63455
оценок
IMDb7.3
Моя оценка
0
3455 уже оценили
СССР/1968/1 ч. 28 мин./0+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Счастливый случай становится причиной для череды разнообразных недоразумений в рабочем коллективе фотоателье
6
Обыкновенный человек
7.1261
оценка
IMDb7.1
Моя оценка
0
261 уже оценил
СССР/1957/1 ч. 41 мин./12+
Ирина Скобцева в экранизации пьесы Леонида Леонова о хитросплетениях в отношениях нескольких человек
7
Война и мир
8.16803
оценки
IMDb8.3
Моя оценка
0
6803 уже оценили
СССР/1965/6 ч. 13 мин./16+
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1Трейлер2Рецензии
Самая масштабная экранизация самого объемного романа о войне 1812 года, в которой Ирина Скобцева исполнила роль графини Элен Курагиной
8
Тридцать три
6.91742
оценки
IMDb7.1
Моя оценка
0
1742 уже оценили
СССР/1965/1 ч. 17 мин./0+
Смотреть бесплатно
Советская комедия Георгия Данелии про пациента, которому «повезло» стать первым в мире человеком, имеющим тридцать три зуба
9
Аннушка
7.911
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
11 уже оценили
СССР/1959/1 ч. 11 мин./16+
Драма Бориса Барнета с Ириной Скобцевой в роли простой русской женщины, на плечи которой выпали все тяготы военного времени
10
Мэри Поппинс, до свидания
7.84024
оценки
IMDb7.6
Моя оценка
0
4024 уже оценили
СССР/1983/2 ч. 21 мин./6+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Добрая семейная сказка о самой замечательной няне на свете с Ириной Скобцевой в роли эксцентричной миссис Кэти Ларк
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