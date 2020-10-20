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Фильмы с Ириной Скобцевой смотреть онлайн
От Дездемоны и Элен Курагиной до преданной жены и чуткого врача — вспоминаем самые яркие роли любимой народной артистки
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1
Отелло
7.1
188
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
188 уже оценили
СССР
/
1955
/
1 ч. 47 мин.
/
0+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Сергей Бондарчук в роли ревнивца Отелло и Ирина Скобцева в роли Дездемоны в экранизации шекспировской трагедии Сергея Юткевича
2
Сережа
8
1304
оценки
IMDb
7.8
Моя оценка
0
1304 уже оценили
СССР
/
1960
/
1 ч. 20 мин.
/
12+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Режиссерский дебют Георгия Данелии о пятилетнем Сереже, который обзавелся новым папой, сумевшим подобрать ключ к детскому сердцу
3
Поединок
8.1
15
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
15 уже оценили
СССР
/
1957
/
1 ч. 44 мин.
/
0+
драма
Хочу посмотреть
Экранизация одноименной повести Александра Куприна о подпоручике, который влюбляется в молодую жену капитана
4
Молчание доктора Ивенса
6.5
561
оценка
IMDb
6.1
Моя оценка
0
561 уже оценил
СССР
/
1973
/
1 ч. 22 мин.
/
16+
фантастика
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Фантастический фильм-притча про ученого, занимающегося вопросом продления человеческой жизни, и пришельцев
5
Зигзаг удачи
7.6
3455
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
3455 уже оценили
СССР
/
1968
/
1 ч. 28 мин.
/
0+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Счастливый случай становится причиной для череды разнообразных недоразумений в рабочем коллективе фотоателье
6
Обыкновенный человек
7.1
261
оценка
IMDb
7.1
Моя оценка
0
261 уже оценил
СССР
/
1957
/
1 ч. 41 мин.
/
12+
комедия
Хочу посмотреть
Ирина Скобцева в экранизации пьесы Леонида Леонова о хитросплетениях в отношениях нескольких человек
7
Война и мир
8.1
6803
оценки
IMDb
8.3
Моя оценка
0
6803 уже оценили
СССР
/
1965
/
6 ч. 13 мин.
/
16+
драма
мелодрама
военный
исторический
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Самая масштабная экранизация самого объемного романа о войне 1812 года, в которой Ирина Скобцева исполнила роль графини Элен Курагиной
8
Тридцать три
6.9
1742
оценки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
1742 уже оценили
СССР
/
1965
/
1 ч. 17 мин.
/
0+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
Советская комедия Георгия Данелии про пациента, которому «повезло» стать первым в мире человеком, имеющим тридцать три зуба
9
Аннушка
7.9
11
оценок
IMDb
6.1
Моя оценка
0
11 уже оценили
СССР
/
1959
/
1 ч. 11 мин.
/
16+
драма
Хочу посмотреть
Драма Бориса Барнета с Ириной Скобцевой в роли простой русской женщины, на плечи которой выпали все тяготы военного времени
10
Мэри Поппинс, до свидания
7.8
4024
оценки
IMDb
7.6
Моя оценка
0
4024 уже оценили
СССР
/
1983
/
2 ч. 21 мин.
/
6+
мюзикл
семейный
фэнтези
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Добрая семейная сказка о самой замечательной няне на свете с Ириной Скобцевой в роли эксцентричной миссис Кэти Ларк
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