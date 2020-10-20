1 Отелло 7.1 188

оценок IMDb6.9 Моя оценка 0 188 уже оценили СССР / 1955 / 1 ч. 47 мин. / 0+ драма мелодрама Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Сергей Бондарчук в роли ревнивца Отелло и Ирина Скобцева в роли Дездемоны в экранизации шекспировской трагедии Сергея Юткевича

2 Сережа 8 1304

оценки IMDb7.8 Моя оценка 0 1304 уже оценили СССР / 1960 / 1 ч. 20 мин. / 12+ драма Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Режиссерский дебют Георгия Данелии о пятилетнем Сереже, который обзавелся новым папой, сумевшим подобрать ключ к детскому сердцу

3 Поединок 8.1 15

оценок IMDb6.7 Моя оценка 0 15 уже оценили СССР / 1957 / 1 ч. 44 мин. / 0+ драма Хочу посмотреть Экранизация одноименной повести Александра Куприна о подпоручике, который влюбляется в молодую жену капитана

4 Молчание доктора Ивенса 6.5 561

оценка IMDb6.1 Моя оценка 0 561 уже оценил СССР / 1973 / 1 ч. 22 мин. / 16+ фантастика Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер Фантастический фильм-притча про ученого, занимающегося вопросом продления человеческой жизни, и пришельцев

5 Зигзаг удачи 7.6 3455

оценок IMDb7.3 Моя оценка 0 3455 уже оценили СССР / 1968 / 1 ч. 28 мин. / 0+ комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть 1 Трейлер 2 Рецензии Счастливый случай становится причиной для череды разнообразных недоразумений в рабочем коллективе фотоателье

6 Обыкновенный человек 7.1 261

оценка IMDb7.1 Моя оценка 0 261 уже оценил СССР / 1957 / 1 ч. 41 мин. / 12+ комедия Хочу посмотреть Ирина Скобцева в экранизации пьесы Леонида Леонова о хитросплетениях в отношениях нескольких человек

8 Тридцать три 6.9 1742

оценки IMDb7.1 Моя оценка 0 1742 уже оценили СССР / 1965 / 1 ч. 17 мин. / 0+ комедия Смотреть бесплатно Хочу посмотреть Советская комедия Георгия Данелии про пациента, которому «повезло» стать первым в мире человеком, имеющим тридцать три зуба