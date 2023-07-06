Мария узнает, что ей осталось жить всего лишь месяц из-за серьезного диагноза. Девушка решает воспользоваться этим временем на всю катушку и оторваться по полной. Но проблема в том, что ей категорически нельзя нервничать и повышать пульс, а значит все развлечения под полным запретом. В это же время в город возвращается друг детства Марии Хави, который признается ей в любви. он готов ради Марии на любовь до последнего вздоха девушки, но проблема в том, что все сильные чувства ускоряют ее смерть.

«Любовь до последнего» (2023) — аргентинская романтическая комедия с Наталией Орейро в главной роли.

