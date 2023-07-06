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Любовь до последнего

Любовь до последнего (2023)

Casi Muerta

Расписание и билеты
IMDb5.5
20231 ч. 46 мин.комедия

Сюжет фильма «Любовь до последнего»

:

Мария узнает, что ей осталось жить всего лишь месяц из-за серьезного диагноза. Девушка решает воспользоваться этим временем на всю катушку и оторваться по полной. Но проблема в том, что ей категорически нельзя нервничать и повышать пульс, а значит все развлечения под полным запретом. В это же время в город возвращается друг детства Марии Хави, который признается ей в любви. он готов ради Марии на любовь до последнего вздоха девушки, но проблема в том, что все сильные чувства ускоряют ее смерть.

«Любовь до последнего» (2023) — аргентинская романтическая комедия с Наталией Орейро в главной роли.
 

Режиссер

Фернан Мирас

В ролях

Наталия Орейро, Диего Веласкес, Альберто Ахака, Виолета Уртисбереа, Паола Барриентос, Арьель Стальтари

Страна

Аргентина, Уругвай
Возрастные ограничения
18 +
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Расписание в Москве
Сегодня
28.02.2024 (среда)
29.02.2024 (четверг)
01.03.2024 (пятница)
02.03.2024 (суббота)
03.03.2024 (воскресенье)
04.03.2024 (понедельник)
05.03.2024 (вторник)
06.03.2024 (среда)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
28.02.2024 (среда)
29.02.2024 (четверг)
01.03.2024 (пятница)
02.03.2024 (суббота)
03.03.2024 (воскресенье)
04.03.2024 (понедельник)
05.03.2024 (вторник)
06.03.2024 (среда)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D

Трейлер

Кадры

16
Кадр из Любовь до последнего
Кадр из Любовь до последнего
Кадр из Любовь до последнего
Кадр из Любовь до последнего
Кадр из Любовь до последнего
16
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Любовь до последнего (Casi Muerta, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Любовь до последнего. Также вы можете приобрести билеты, посмотреть трейлер к фильму Любовь до последнего, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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