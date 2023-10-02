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Планета Максимус

20231 ч. 36 мин.драма

Сюжет фильма:

Авторское сценическое шоу Александра Петрова о любви двух молодых людей, вдохновленное историей трагической судьбы его друга Макса. «Планета Максимус» — это основанный на реальных событиях рассказ об отношениях Макса и его девушки Кати. Построенное на синтезе театра, кино, рок-музыки и поэзии, это экзистенциальное размышление о неизбежности смерти и бесконечости жизни, а также о том, где наши мечты обитают после нас.

«Планета Максимус» — киноверсия драматического шоу Александра Петрова, в котором артист выступает единственным актером на сцене, а также режиссером и сценаристом. Музыка в спектакле исполнена российской группой Ocean Jet.

Режиссер
Александр Петров
В ролях
Александр Петров, Екатерина Чаннова
Страна
Россия
Возрастные ограничения
18 +
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Трейлер
Кадры8
8
фотографий
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