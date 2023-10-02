Авторское сценическое шоу Александра Петрова о любви двух молодых людей, вдохновленное историей трагической судьбы его друга Макса. «Планета Максимус» — это основанный на реальных событиях рассказ об отношениях Макса и его девушки Кати. Построенное на синтезе театра, кино, рок-музыки и поэзии, это экзистенциальное размышление о неизбежности смерти и бесконечости жизни, а также о том, где наши мечты обитают после нас.

«Планета Максимус» — киноверсия драматического шоу Александра Петрова, в котором артист выступает единственным актером на сцене, а также режиссером и сценаристом. Музыка в спектакле исполнена российской группой Ocean Jet.