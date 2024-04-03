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7 дней, 7 ночей

7 дней, 7 ночей (2024)

2024комедия

Сюжет фильма «7 дней, 7 ночей»

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Когда-то Ольга и Сергей Гуреевы были влюблены и счастливы. Но теперь они совсем отдалились друг от друга, и их дети Антон и Настя очень переживают за родителей. Когда Сергей в очередной раз готовится пожертвовать семейным праздником ради работы, Ольга окончательно разочаровывается в нем и всерьез задумывается о разводе. Тогда 8-летняя Настя решает потратить подаренные ей на день рождения деньги на путешествие для всей семьи. Гуреевы отправляются в Армению — и эта поездка окажется важным событием для каждого из них. Героев ждут неожиданные приключения, они побывают на свадьбе, которая длится семь дней и семь ночей, пройдут через личные испытания и осознают, что на самом деле самое ценное и важное в их жизни.

«7 дней, 7 ночей» (2024) — семейная комедия о любви и дружбе режиссера Айка Кбеяна. Главные роли в фильме сыграли Зоя Бербер, Сергей Марин, Егор Николаенко, София Петрова, Арман Навасардян и другие.

Режиссер

Айк Кбеян

В ролях

Зоя Бербер, Сергей Марин, Егор Николаенко, София Петрова, Арман Навасардян, Алина Баркалова, Юлия Шарова, Армен Маргарян, Левон Арутюнян

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер

Кадры

10
Кадр из 7 дней, 7 ночей
Кадр из 7 дней, 7 ночей
Кадр из 7 дней, 7 ночей
Кадр из 7 дней, 7 ночей
Кадр из 7 дней, 7 ночей
10
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме 7 дней, 7 ночей (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму 7 дней, 7 ночей. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму 7 дней, 7 ночей, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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