Дэйв и Эмма — молодая супружеская пара. Они любят друг друга и свою тихую размеренную жизнь, предвкушая празднование годовщины свадьбы. Но все переворачивается с ног на голову, когда оказывается, что Эмма — киллер высшего класса. И на нее охотятся самые опасные наемники мира. Кажется, теперь супругам придется узнать друг друга получше. Сможет ли заботливый и любящий Дэйв простить жену за то, что обманывала его все это время? И готов ли он к таким ролевым играм?

«Моя жена — киллер» (2023) — экшен-комедия с Кейли Куоко и Дэвидом Ойелоуо в главных ролях.