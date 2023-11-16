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Моя жена – киллер

Моя жена – киллер (2023)

Role Play

Моя жена – киллер
2023комедиябоевик

Сюжет фильма «Моя жена – киллер»

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Дэйв и Эмма — молодая супружеская пара. Они любят друг друга и свою тихую размеренную жизнь, предвкушая празднование годовщины свадьбы. Но все переворачивается с ног на голову, когда оказывается, что Эмма — киллер высшего класса. И на нее охотятся самые опасные наемники мира. Кажется, теперь супругам придется узнать друг друга получше. Сможет ли заботливый и любящий Дэйв простить жену за то, что обманывала его все это время? И готов ли он к таким ролевым играм?

«Моя жена — киллер» (2023) — экшен-комедия с Кейли Куоко и Дэвидом Ойелоуо в главных ролях.

Режиссер

Томас Винсент

В ролях

Кейли Куоко, Дэвид Ойелоуо, Билл Найи, Конни Нильсен, Сонита Генри, Саймон Делани, Руди Дхармалингам

Страна

США
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер

Кадры

3
Кадр из Моя жена – киллер
Кадр из Моя жена – киллер
Кадр из Моя жена – киллер

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