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Телохранитель на фрилансе

Freelance

20231 ч. 49 мин.комедиябоевик

Сюжет фильма:

Бывшему спецназовцу Мейсону Петтису, застрявшему на бесперспективной офисной работе, подворачивается хорошо оплачиваемая халтурка. Журналистка Клэр Веллингтон нанимает его своим телохранителем, отправляясь на встречу с Хуаном Венегасом — эксцентричным президентом страны под названием Палдония. Прямо накануне интервью в стране вспыхивает военный переворот, и все трое оказываются в джунглях, вынужденные спасаться вместе.

«Телохранитель на фрилансе» — комедийный боевик с Джоном Синой и Элисон Бри.

Режиссер
Пьер Морель
В ролях
Джон Сина, Элисон Бри, Элис Ив, Кристиан Слэйтер, Мартон Чокаш, Хуан Пабло Раба, Джулианна Арриета, Молли МакКанн, Себастьян Эслава, Дэниел Торо, Роберто Кано
Страна
США
Премьера
19 октября (РФ)
6 октября (Мир)
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Трейлеры2
Кадры9
9
фотографий
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