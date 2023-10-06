Бывшему спецназовцу Мейсону Петтису, застрявшему на бесперспективной офисной работе, подворачивается хорошо оплачиваемая халтурка. Журналистка Клэр Веллингтон нанимает его своим телохранителем, отправляясь на встречу с Хуаном Венегасом — эксцентричным президентом страны под названием Палдония. Прямо накануне интервью в стране вспыхивает военный переворот, и все трое оказываются в джунглях, вынужденные спасаться вместе.

«Телохранитель на фрилансе» — комедийный боевик с Джоном Синой и Элисон Бри.