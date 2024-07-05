Выбери меня (2024)

Аня любит Олега и собирается выйти за него замуж. Вот только родителям она в этом признаться не может, потому что боится, что мама не одобрит ее выбор. Не в силах признать, что дочь выросла и стала самостоятельной, мама до сих пор принимает за нее решения. Вот и жениха подобрала другого — соседа по даче. А Аня до сих пор не научилась противостоять маминой опеке и в результате свой медовый месяц проводит не в Таиланде, а у бабушки в деревне. С двумя женихами. Сможет ли она наконец доказать маме, что уже не ребенок, и преодолеть собственную нерешительность?

«Выбери меня» — романтическая комедия с Анастасией Уколовой и Кузьмой Сапрыкиным в главных ролях.