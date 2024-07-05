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Выбери меня

Выбери меня (2024)

2024мелодрамакомедия

Сюжет фильма «Выбери меня»

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Аня любит Олега и собирается выйти за него замуж. Вот только родителям она в этом признаться не может, потому что боится, что мама не одобрит ее выбор. Не в силах признать, что дочь выросла и стала самостоятельной, мама до сих пор принимает за нее решения. Вот и жениха подобрала другого — соседа по даче. А Аня до сих пор не научилась противостоять маминой опеке и в результате свой медовый месяц проводит не в Таиланде, а у бабушки в деревне. С двумя женихами. Сможет ли она наконец доказать маме, что уже не ребенок, и преодолеть собственную нерешительность?

«Выбери меня» — романтическая комедия с Анастасией Уколовой и Кузьмой Сапрыкиным в главных ролях.

Режиссеры

Денис Куклин, Кирилл Клепалов

В ролях

Анастасия Уколова, Анна Ардова, Кузьма Сапрыкин, Николай Добрынин, Шамиль Мухамедов, Людмила Чиркова, Сергей Фролов

Страна

Россия

Премьера

15 августа (РФ)
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Трейлер

Кадры

4
Кадр из Выбери меня
Кадр из Выбери меня
Кадр из Выбери меня
Кадр из Выбери меня
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Выбери меня (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Выбери меня. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Выбери меня, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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