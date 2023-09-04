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Будика: Королева воинов

Boudica

2023драмабоевикисторический

Сюжет фильма:

История Будики — жены Прасутага, тигерна кельтского племени иценов. Когда  римляне убивают его и захватывают кельтские земли, Будика, избитая и обесчещенная, возглавляеет восстание, чтобы отомстить за отнятую у ее народа свободу. С помощью храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которой предстоит разрушить римские поселения и освободить варварские племена.

«Будика: Королева воинов» — исторический экшен о кельтской царице с Ольгой Куриленко в главной роли.

Режиссер
Джесси Джонсон
В ролях
Ольга Куриленко, Клайв Стэнден, Ник Моран, Петер Францен, Рита Ташингэм, Люси Мартин, Джеймс Фолкнер, Гарри Киртон, Лео Грегори, Энди Беквит
Страна
Великобритания
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер
Кадры2
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