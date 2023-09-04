История Будики — жены Прасутага, тигерна кельтского племени иценов. Когда римляне убивают его и захватывают кельтские земли, Будика, избитая и обесчещенная, возглавляеет восстание, чтобы отомстить за отнятую у ее народа свободу. С помощью храброго воина Вольфгара она собирает огромную армию, которой предстоит разрушить римские поселения и освободить варварские племена.

«Будика: Королева воинов» — исторический экшен о кельтской царице с Ольгой Куриленко в главной роли.