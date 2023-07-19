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Отпуск в октябре

2023драма

Сюжет фильма:

Света — молодая актриса из Санкт-Петербурга, окончившая театральную академию и мечтающая о большом кино. Однажды она вытягивает счастливый билет — ее приглашают на съемки болливудского проекта с участием настоящих звезд, лучших диджеев и хореографов. Но что-то здесь не так. Никто не знает сценария, актеры месяцами живут в маленькой гостинице и не понимают, во что ввязались. Все они, как и Света, оказываются участниками таинственной игры. Сон это или реальность? И какое сейчас время — 21-й век или конец 1970-х?

«Отпуск в октябре» — сновидческая сюрреалистическая драма Романа Михайлова.

Режиссер
Роман Михайлов
В ролях
Мария Мацель, Анна Завтур, Евгений Ткачук, Геннадий Блинов, Юлия Марченко, Кирилл Полухин, Федор Лавров, Варвара Павлова, Екатерина Старателева, Николай Горшков, Фрол Фролов, Регина Ацапкина, Марта Ткачук, Владимир Варнава, Андрей Бледный, Евгений Санников, Андрей Пирог, Виталий Коваленко, Алексей Винников, Евгений Филатов, Олег Рязанцев, Сергей Сафронов, Татьяна Беляева, Юра Борисов, Андрей Замай, Михаил Елизаров, Алла Горбунова, Оксана Стрельцова, Сергей Астахов
Страна
Россия
Возрастные ограничения
16 +
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Трейлер
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