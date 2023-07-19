Света — молодая актриса из Санкт-Петербурга, окончившая театральную академию и мечтающая о большом кино. Однажды она вытягивает счастливый билет — ее приглашают на съемки болливудского проекта с участием настоящих звезд, лучших диджеев и хореографов. Но что-то здесь не так. Никто не знает сценария, актеры месяцами живут в маленькой гостинице и не понимают, во что ввязались. Все они, как и Света, оказываются участниками таинственной игры. Сон это или реальность? И какое сейчас время — 21-й век или конец 1970-х?

«Отпуск в октябре» — сновидческая сюрреалистическая драма Романа Михайлова.