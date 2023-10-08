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Крик. Ночь перед Рождеством

It's A Wonderful Knife

Расписание и билеты
20231 ч. 30 мин.комедияужасыфантастика

Сюжет фильма:

В прошлом году Винни спасла свой городок Энджел-Фоллс от маньяка-убийцы. Но и сегодня ее жизнь далеко не замечательна, и в момент наивысшего отчаяния девушка загадывает желание, чтобы она никогда не рождалась на свет. После этого она обнаруживает себя в кошмарной параллельной реальности, в которой ее не существует. Зато жив тот самый убийца…

«Крик. Ночь перед Рождеством» — комедийный слэшер от Тайлера МакИнтайра.

Режиссер
Тайлер МакИнтайр
В ролях
Джастин Лонг, Кассандра Нод, Джоэл МакХэйл, Кэтрин Изабель, Уильям Б. Дэвис, Джейн Уиддоп, Джессика Маклауд, Эрин Бойес, Сидни Скотия, Шон Депнер, Зения Маршалл
Страна
США
Премьера
28 декабря (РФ)
8 октября (Мир)
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Расписание в Москве
Сегодня
14.10.2023 (суббота)
Время сеанса
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
03:00
06:00
09:00
12:00
15:00
18:00
21:00
00:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Найдено 0 сеансов в 0 кинотеатрах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
14.10.2023 (суббота)
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
Только сеансы в 2D
Только сеансы в 3D
Трейлер
Кадры12
12
фотографий
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Счастливого дня смерти
Счастливого нового дня смерти
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