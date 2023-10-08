В прошлом году Винни спасла свой городок Энджел-Фоллс от маньяка-убийцы. Но и сегодня ее жизнь далеко не замечательна, и в момент наивысшего отчаяния девушка загадывает желание, чтобы она никогда не рождалась на свет. После этого она обнаруживает себя в кошмарной параллельной реальности, в которой ее не существует. Зато жив тот самый убийца…

«Крик. Ночь перед Рождеством» — комедийный слэшер от Тайлера МакИнтайра.