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Культурная комедия

Культурная комедия (2024)

Культурная комедия
2024мелодрамакомедия

Сюжет фильма «Культурная комедия»

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Пермский чиновник Виктор Летаев ценит успех и деньги. Искусствовед Марина Николаевна же, напротив, видит куда больший смысл в искусстве, сохранении культурного наследия и памяти предков. Кажется, у этих двоих нет ничего общего. Разве что — любовь, ради которой Виктору придется умерить свою категоричность, а Марине — спуститься с небес на землю. Но смогут ли герои примирить свои взгляды во имя светлого чувства?

«Культурная комедия» (2024) — ромком с Алексеем Чадовым и Яной Гладких, сюжет которого вдохновлен культурной революцией в Перми, обострившей конфликт между промышленниками и деятелями искусства.

Режиссер

Владимир Котт

В ролях

Алексей Чадов, Яна Гладких, Юрий Стоянов, Антон Ескин, Андрей Федорцов, Александра Велескевич, Борис Каморзин, Маргарита Аброськина

Страна

Россия
Возрастные ограничения
12 +
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Трейлер

Кадры

Кадр из Культурная комедия

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