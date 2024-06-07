Пермский чиновник Виктор Летаев ценит успех и деньги. Искусствовед Марина Николаевна же, напротив, видит куда больший смысл в искусстве, сохранении культурного наследия и памяти предков. Кажется, у этих двоих нет ничего общего. Разве что — любовь, ради которой Виктору придется умерить свою категоричность, а Марине — спуститься с небес на землю. Но смогут ли герои примирить свои взгляды во имя светлого чувства?

«Культурная комедия» (2024) — ромком с Алексеем Чадовым и Яной Гладких, сюжет которого вдохновлен культурной революцией в Перми, обострившей конфликт между промышленниками и деятелями искусства.