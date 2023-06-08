Эрик возвращается в родной город на пару дней, но задерживается на долгое время. Он хочет вернуться в свою старую компанию, с которой играл в покер в юности, и вновь доказать им, что он лучший игрок. Пребывание Эрика в отчем доме пробуждает семейные скелеты в шкафу и обостряет старые обиды и незавершенные конфликты с сестрами.

«Взрослые» — комедийная драма с Майклом Серой и Софией Лиллис в главных ролях.