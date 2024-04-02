Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
PROсмотрено
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама
Наверх
Лунтик. Возвращение домой

Лунтик. Возвращение домой (2024)

Лунтик. Возвращение домой
2024мультфильмыприключениясемейный

Сюжет фильма «Лунтик. Возвращение домой»

:

Новые приключения пушистого космического пришельца Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. Веселой компании предстоит помочь Лунтику найти маму и вернуться к себе домой — на Луну. Для этого Лунтик должен попасть на самый верх Черной горы. Путь туда опасен и полон приключений, в дороге дружба героев будет проверена на прочность. Сумеют ли верные товарищи справиться со всеми преградами?

«Лунтик. Возвращение домой» (2024) — анимационный фильм для самых маленьких от режиссера Константина Бронзита, основанный на персонажах мультсериала «Лунтик и его друзья».

Режиссер

Константин Бронзит

Страна

Россия
Возрастные ограничения
0 +

Премьера

29 августа (РФ)
Подробнее

Трейлер

Кадры

8
Кадр из Лунтик. Возвращение домой
Кадр из Лунтик. Возвращение домой
Кадр из Лунтик. Возвращение домой
Кадр из Лунтик. Возвращение домой
Кадр из Лунтик. Возвращение домой
8
фотографий

Похожие фильмы и сериалы

Лунтик и его друзья1 р.
Лунтик и его друзья
Читайте также
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов высказался о конкуренции с братом
Кадр из фильма «Я иду играть»
В США удостоили четырех наград российский триллер «Я иду играть»
Серхио Ольхович, фото: посольство РФ в Мексике в Telegram
Мексиканский режиссер получил гражданство России
Юрий Яковлев
Дочь Юрия Яковлева категорически против создания дипфейков ее отца
Кадр из фильма «Прошлые жизни»
Фильм на вечер: нежная драма о чувстве, пронесенном сквозь года
Марат Башаров
Башаров заявил о необходимости наказать звезду «Слова пацана» за дебош
Ольга Любимова
Любимова ожидает рекордные сборы в российском кинопрокате в 2024 году
Сергей Гармаш
Народный артист Сергей Гармаш не выступит в Челябинске из-за болезни
Ребел Уилсон
Популярная актриса заявила о ненависти со стороны Адель
Лео с бокалом, рыдающий Макконахи: главные мемы из фильмов и откуда они взялись
Брюс Уиллис
Жена Брюса Уиллиса показала их повзрослевшую дочь
Ждун
Трейлер дня: звезды в комедии про спасение Ждуна, упавшего на Землю
Мэрилин Монро в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок»
На аукционе за 325 тыс. долларов продано розовое платье Мэрилин Монро
Эмма Стоун
New York Post назвал самую стильную знаменитость 2024 года
Кадр из фильма «Летучий корабль»
Фильм «Летучий корабль» вновь возглавил кинопрокат за выходные
Кадр из фильма «Джокер: Безумие на двоих»
Стала известна дата премьеры трейлера продолжения «Джокера»
Деми Мур
61-летняя Деми Мур показала видео в откровенном наряде
Дева и дракон
Что смотрят в мире кроме «Дюны 2»: топ-8 крупных киноновинок
Кристина Асмус
Кристина Асмус поздравила отца с днем рождения
Роман Мадянов
Звезда сериала «Солдаты» ответил на сообщения о раке
Кадр из фильма «Берегись автомобиля»
Режиссер рассказала, какую правду о себе скрывал Иннокентий Смоктуновский
Ненормальный
Светлое кино: зачем смотреть драму об отцовской любви с Александром Яценко
Френсис Форд Коппола
Френсис Форд Коппола начнет работать над новым фильмом после релиза «Мегаполиса»
Бременские музыканты
«Бременские музыканты» и еще 4 отличных новых фильма для всей семьи
Владимир Стеклов
Владимир Стеклов вспомнил, как на него обиделся Павел Лунгин
Кадр из сериала «Поколение “Ви”» (1 сезон)
Звезда сериала «Поколение "Ви"» погиб в ДТП
Материнский инстинкт
В стиле Хичкока: стоит ли смотреть новый триллер с Хэтэуэй и Честейн
Кадр из фильма «Оппенгеймер»
В пострадавшей от ядерной бомбардировки Японии показали «Оппенгеймера»
Мелиса Денгель
Еще одна звезда «Постучись в мою дверь» примет участие в турецком «Холопе»
Умер первый темнокожий обладатель «Оскара» Луис Госсетт мл.
Все новости
Новые трейлеры
vktrailer-220787057_456356614
Лунтик. Возвращение домой
Тизер-трейлер
Кадр из фильма «Ворон»
Ворон
Дублированный трейлер
Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон
Отрывок из 2 сезона (англ.)
Кадр из фильма «Королевство планеты обезьян»
Планета обезьян: Новое царство
Трейлер №2 (англ.)
Кадр из сериала «Тень Чикатило»
Тень Чикатило
Трейлер
Ждун в кино
Ждун в кино
Трейлер
Кадр из сериала «Спойлер»
Спойлер
Трейлер
Кадр из сериала «Красные линии» (1 сезон)
Красные линии
Тизер N2
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Лунтик. Возвращение домой (2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Лунтик. Возвращение домой. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Лунтик. Возвращение домой, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь