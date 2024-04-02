Новые приключения пушистого космического пришельца Лунтика и его друзей — кузнечика Кузи, Пчеленка, бабочки Элины, гусениц Вупсня и Пупсня и других. Веселой компании предстоит помочь Лунтику найти маму и вернуться к себе домой — на Луну. Для этого Лунтик должен попасть на самый верх Черной горы. Путь туда опасен и полон приключений, в дороге дружба героев будет проверена на прочность. Сумеют ли верные товарищи справиться со всеми преградами?

«Лунтик. Возвращение домой» (2024) — анимационный фильм для самых маленьких от режиссера Константина Бронзита, основанный на персонажах мультсериала «Лунтик и его друзья».