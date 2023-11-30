Отпуск по семейным обстоятельствам (2023)

Джесс и Билл Уокеры изо всех сил пытаются сохранить крепкую связь внутри семьи, но со временем это становится все труднее, ведь дети взрослеют и постепенно отдаляются. А однажды утром вся семья встает не с той ноги. Их ноги, как и все остальные части тела, принадлежат кому-то другому — мама оказывается на месте 17-летней дочери Сиси, папа меняется телами с 13-летним сыном Уайаттом, 2-летний Майлз теперь пьет из собачьей миски, а бульдог Пиклз ходит на двух ногах… И все это — накануне очень важного дня для каждого из них. Смогут ли родные не подвести друг друга и понять, как вернуться в свои жизни обратно?

«Отпуск по семейным обстоятельствам» — комедия про обмен телами с Дженнифер Гарнер и Эдом Хелмсом.