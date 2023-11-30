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Отпуск по семейным обстоятельствам (2023)

Family Switch

20231 ч. 41 мин.комедиясемейный

Сюжет фильма «Отпуск по семейным обстоятельствам»

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Джесс и Билл Уокеры изо всех сил пытаются сохранить крепкую связь внутри семьи, но со временем это становится все труднее, ведь дети взрослеют и постепенно отдаляются. А однажды утром вся семья встает не с той ноги. Их ноги, как и все остальные части тела, принадлежат кому-то другому — мама оказывается на месте 17-летней дочери Сиси, папа меняется телами с 13-летним сыном Уайаттом, 2-летний Майлз теперь пьет из собачьей миски, а бульдог Пиклз ходит на двух ногах… И все это — накануне очень важного дня для каждого из них. Смогут ли родные не подвести друг друга и понять, как вернуться в свои жизни обратно?

«Отпуск по семейным обстоятельствам» — комедия про обмен телами с Дженнифер Гарнер и Эдом Хелмсом.

Режиссер

МакДжи

В ролях

Эмма Майерс, Рита Морено, Дженнифер Гарнер, Эд Хелмс, Маттиас Швайгхефер, Башир Салахуддин, Соша Рокемор, Фортун Феймстер, Пол Шир, Илайя Изорелис Паулино

Страна

США

Премьера

30 ноября (Мир)
30 ноября (Онлайн-премьера)
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Трейлер

Кадры

2
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