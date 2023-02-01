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Клетка ищет птицу

The Cage is Looking for a Bird

IMDb6.6
2023драма

Сюжет фильма:

В маленьком чеченском селе живут юные Яха и Мадина. Подружки мечтают однажды покинуть родной дом и вырваться в реальный мир, который так не похож на их привычную жизнь. Старшая сестра Яхи, Хеда, тоже мечтает о свободе, но цена слишком высока. Если она решится подать на развод, то у нее отберут единственного сына. Удастся ли героиням освободиться? И чем они готовы пожертвовать ради этого?

«Клетка ищет птицу» — дебют выпускницы мастерской Александра Сокурова Малики Мусаевой.

Режиссер
Малика Мусаева
В ролях
Магомед Алхастов, Хадижа Батаева, Фатима Эльжуркаева, Рита Мержоева
Страна
Россия, Франция
Премьера
12 октября (РФ)
февраль 2023 (Мир)
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Трейлер
Кадры2
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