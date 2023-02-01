В маленьком чеченском селе живут юные Яха и Мадина. Подружки мечтают однажды покинуть родной дом и вырваться в реальный мир, который так не похож на их привычную жизнь. Старшая сестра Яхи, Хеда, тоже мечтает о свободе, но цена слишком высока. Если она решится подать на развод, то у нее отберут единственного сына. Удастся ли героиням освободиться? И чем они готовы пожертвовать ради этого?

«Клетка ищет птицу» — дебют выпускницы мастерской Александра Сокурова Малики Мусаевой.