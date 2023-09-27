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Счастливый случай

Coup de chance

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Сюжет фильма:

У Фанни и Жана есть все для того, чтобы считаться идеальной парой: отличная работа, великолепная квартира в одном из самых красивых районов Парижа и все еще яркие чувства. Но однажды Фанни случайно сталкивается с Аленом, с которым вместе училась в школе… Постепенно их встречи становятся все менее похожими на простую дружбу.

«Счастливый случай» — романтическая комедия Вуди Аллена, снятая на французском языке.

Режиссер
Вуди Аллен
В ролях
Лу де Лааж, Мельвиль Пупо, Нильс Шнайдер, Валери Лемерсье, Эльза Зильберштейн, Грегори Гадебуа, Гийом де Тонкедек, Джианн Бурно
Страна
США, Франция
Премьера
27 сентября (Мир)
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