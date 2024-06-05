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Город страха

Город страха (2024)

Berlin Nobody

Город страха
2024драматриллер

Сюжет фильма «Город страха»

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Американский социальный психолог Бен Монро расследует дело в Берлине, связанное с местным культом. Посвящая все свое время работе, он не замечает, как его дочь-подросток Маззи вступает в отношения с загадочным парнем и вместе с ним погружается в скрытый от посторонних глаз тусовочный мир Берлина. И вскоре отцу предстоит отчаянная схватка со временем, чтобы спасти дочь.

«Город страха» (2024) — психологический триллер по мотивам романа Николаса Хогга «Токио». Режиссером фильма выступила Джордан Скотт, дочь Ридли Скотта. Главные роли исполнили Эрик Бана, Сэди Синк и Сильвия Хукс.

Режиссер

Джордан Скотт

В ролях

Эрик Бана, Сэди Синк, Сильвия Хукс, Йонас Дасслер, Штефан Кампвирт, София Ройз, Лара Файт, Александр Шуберт, Джастин Нуньес

Страна

США, Германия
Возрастные ограничения
18 +
Подробнее

Трейлеры

2

Кадры

27
Кадр из Город страха
Кадр из Город страха
Кадр из Город страха
Кадр из Город страха
Кадр из Город страха
27
фотографий
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«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Город страха (Berlin Nobody, 2024): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Город страха. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Город страха, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
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