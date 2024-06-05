Американский социальный психолог Бен Монро расследует дело в Берлине, связанное с местным культом. Посвящая все свое время работе, он не замечает, как его дочь-подросток Маззи вступает в отношения с загадочным парнем и вместе с ним погружается в скрытый от посторонних глаз тусовочный мир Берлина. И вскоре отцу предстоит отчаянная схватка со временем, чтобы спасти дочь.

«Город страха» (2024) — психологический триллер по мотивам романа Николаса Хогга «Токио». Режиссером фильма выступила Джордан Скотт, дочь Ридли Скотта. Главные роли исполнили Эрик Бана, Сэди Синк и Сильвия Хукс.