На протяжении веков люди взывали ко вселенной в поисках ответов — и вселенная ответила! Маленький Элио, изгой с бурной фантазией, оказывается в межпланетной организации, состоящей из представителей самых разных галактик. По ошибке мальчика принимают за главу Земли, и теперь Элио предстоит наладить новые связи с непредсказуемыми инопланетными формами жизни, пережить самые невероятные испытания и понять, кем ему суждено быть на самом деле.