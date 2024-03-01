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Элио

Elio

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Сюжет фильма:

На протяжении веков люди взывали ко вселенной в поисках ответов — и вселенная ответила! Маленький Элио, изгой с бурной фантазией, оказывается в межпланетной организации, состоящей из представителей самых разных галактик. По ошибке мальчика принимают за главу Земли, и теперь Элио предстоит наладить новые связи с непредсказуемыми инопланетными формами жизни, пережить самые невероятные испытания и понять, кем ему суждено быть на самом деле.

Режиссер
Эдриан Молина
В ролях
Америка Феррера, Йонас Кибриб
Страна
США
Премьера
1 марта 2024 (Мир)
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