Как я встретил ее маму (2024)

20-летний кавказец Давид давно живет в Сочи и втайне от семьи танцует в труппе современного танца. Влюбленный в русскую девушку Алену, он хочет сделать ей предложение, но ее мама категорически против. Узнав о проблеме Давида, один из его горных родственников решает помочь герою и крадет невесту. Да только не ту. Чтобы не опозориться перед соседями, дядя Зурап вынужден импровизировать, и весь аул начинает готовиться к его свадьбе…

Съемки комедии «Как я встретил ее маму» проходили в Северной Осетии, Москве и Сочи. Роли в фильме сыграли Грант Тохатян, Наталья Щукина, Елизавета Кононова, Дмитрий Красилов, Эвелина Бледанс и другие.