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Молодой Папа

Padre Pio

IMDb6.4
20221 ч. 44 мин.драмабиография

Сюжет фильма:

Конец Первой мировой войны. Молодые итальянские солдаты возвращаются в Сан-Джованни-Ротондо, на родину, проникнутую бедностью и отголосками жестокого прошлого. Семьи пребывают в отчаянии, в воздухе царит глубокая неопределенность. Падре Пио прибывает на служение в отдаленный монастырь капуцинов. Накануне первых свободных выборов в Италии разворачиваются события, которые станут поворотной точкой для мировой истории.

«Молодой Папа» — драма Абеля Феррары, основанная на истории католического святого Пио из Пьетрельчины, с Шайей ЛаБафом в главной роли.

Режиссер
Абель Феррара
В ролях
Шайа ЛаБаф, Кристина Ширак, Марко Леонарди, Винченцо Креа, Лука Лионелло, Брандо Пачитто, Стелла Мастрантонио, Сальваторе Руокко, Федерико Майорана, Микеланджело Далиси
Страна
Германия, Италия
Премьера
2 сентября 2022 (Мир)
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Трейлер
Кадры4
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