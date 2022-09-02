Конец Первой мировой войны. Молодые итальянские солдаты возвращаются в Сан-Джованни-Ротондо, на родину, проникнутую бедностью и отголосками жестокого прошлого. Семьи пребывают в отчаянии, в воздухе царит глубокая неопределенность. Падре Пио прибывает на служение в отдаленный монастырь капуцинов. Накануне первых свободных выборов в Италии разворачиваются события, которые станут поворотной точкой для мировой истории.

«Молодой Папа» — драма Абеля Феррары, основанная на истории католического святого Пио из Пьетрельчины, с Шайей ЛаБафом в главной роли.