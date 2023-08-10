Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернуться в родной Буй, в котором он не был со времен армии — когда-то давно он так и не вернулся со службы домой, где его ждала девушка Лена. Заново переживая события тех лет, Семен надеется найти выход из кризиса среднего возраста, настигшего героя в его словно ненастоящей столичной жизни. Семен узнает, что Лена давно погибла, но у нее осталась дочь, юная Майя, как две капли воды похожая на свою мать. Мужчине хочется спасти девушку от убогого, как ему кажется, будущего в маленьком городке и тем самым искупить вину перед брошенной им Леной. Но ради кого он это делает — ради Майи или самого себя?