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Одним днем

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Сюжет фильма:

Тяжелая болезнь отца заставляет Семена вернуться в родной Буй, в котором он не был со времен армии — когда-то давно он так и не вернулся со службы домой, где его ждала девушка Лена. Заново переживая события тех лет, Семен надеется найти выход из кризиса среднего возраста, настигшего героя в его словно ненастоящей столичной жизни. Семен узнает, что Лена давно погибла, но у нее осталась дочь, юная Майя, как две капли воды похожая на свою мать. Мужчине хочется спасти девушку от убогого, как ему кажется, будущего в маленьком городке и тем самым искупить вину перед брошенной им Леной. Но ради кого он это делает — ради Майи или самого себя?

Режиссер
Стас Иванов
В ролях
Антон Васильев, Елизавета Струнина, Антон Кузнецов, Ольга Лапшина, Сергей Колесников, Янина Лакоба, Ольга Башорина, Полина Ястребова, Павел Юринов, Елисей Чучилин, Евгения Черникова, Василий Неверов
Страна
Россия
Продюсеры
Игорь Мишин, Татьяна Яковенко, Максим Филатов
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Трейлер
Кадры10
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