Наверх

Немая ярость

Silent Night

2023триллербоевик

Сюжет фильма:

Счастливую жизнь обычной семьи обрывает трагедия: в результате бандитской перестрелки погибает маленький сын, а его отец, прикрывший собой ребенка, получает ранение в горло и лишается голоса. Отныне все, что его волнует, — это месть. Охваченный немой яростью, мужчина тренирует в себе навыки безжалостного убийцы, чтобы расквитаться с теми, кто отнял у него сына. Спустя ровно год с того рокового дня безутешный отец намеревается совершить возмездие — без лишних слов.

«Немая ярость» — экшен-триллер от Джона Ву с Юэлем Киннаманом в главной роли.

Режиссер
Джон Ву
В ролях
Юэль Киннаман, Каталина Сандино Морено, Кид Кади, Винни О’Брайэн, Еко Хамамура, Харольд Торрес, Энтони Джульетти, Джон Поллак
Страна
США
Премьера
30 ноября (РФ)
9 ноября (Мир)
Подробнее
Трейлер
Кадры
Читайте также
Кристина Асмус вернулась к съемкам с гипсом на ноге
Тейлор Свифт заподозрили в съемках в «Дэдпуле 3»
Ричард Гир пригрозил судом телеведущему, назвавшему его «секс-символом»
Дружинина объяснила, почему оттолкнула Макееву на премьере
Михалков назвал уехавшего из России Анатолия Белого предателем
87-летний Вуди Аллен назвал одну из причин завершения карьеры
В Париже отменили гастроли Анатолия Белого
Стриженовы, Малышева, Макеева на премьере «Гардемаринов»
Дружинина отказалась обниматься с Макеевой на премьере «Гардемаринов»
Панин назвал «халтурой» свою работу в «Солдатах»
Щербаков выразил соболезнования в связи со смертью Виталия Коняева
В фильме «Вий» нашли киноляп с Куравлевым
Умер актер из «Республики ШКИД» Александр Липов
Кустурица может снять часть фильма по Достоевскому на Кубани
Андрей Звягинцев снимет в Европе фильм про русского олигарха
Трагедия батискафа «Титан» ляжет в основу фильма
Критики впервые похвалили фильм серии «Пила»
Пересильд становится императрицей, а Ауг — «Пугачевой»: киноновости недели
Монике Беллуччи — 59: самые страстные фото и роли итальянской дивы
Равшана Куркова рассказала о работе с токсичными режиссерами
Известный рэпер вывихнул палец каскадеру на съемках «Неудержимых»
Никита Ефремов рассказал, чем занимается его 16-летняя сестра
Лада Дэнс рассказала, почему давно не снималась в кино
Режиссер «Айты» высказался о запрете своего фильма
Джонни Депп начал съемки кино о Модильяни с Аль Пачино
В состав жюри кинофестиваля «Маяк» вошли Козловский, Толстунов и Чиповская
Цыганов рассказал о временной потере памяти на съемках
Появился трейлер фильма с Пересильд в роли императрицы Елизаветы
Умер сыгравший Дамблдора актер Майкл Гэмбон
Юлия Ауг играет сумасшедшую, возомнившую себя Пугачевой
Все новости
Новые трейлеры
Немая ярость
Дублированный трейлер
Честный развод. Бенефис
Трейлер
Оставь мир позади
Тизер (англ.)
Планета Максимус
Трейлер
Токсичный мститель
Тизер-трейлер (англ.)
Секс. До и после
Трейлер
Императрицы
Тизер-трейлер
Самая большая Луна
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
«Кино Mail.ru» представляет вашему вниманию информацию о фильме Немая ярость (Silent Night, 2023): актеры, список похожих фильмов, возможность оставить отзыв к фильму Немая ярость. Также вы можете посмотреть трейлер к фильму Немая ярость, получить информацию об авторе сценария и режиссере фильма.
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
РедакцияО технологиях рекомендацийУсловия использования материаловПомощь