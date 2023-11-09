Счастливую жизнь обычной семьи обрывает трагедия: в результате бандитской перестрелки погибает маленький сын, а его отец, прикрывший собой ребенка, получает ранение в горло и лишается голоса. Отныне все, что его волнует, — это месть. Охваченный немой яростью, мужчина тренирует в себе навыки безжалостного убийцы, чтобы расквитаться с теми, кто отнял у него сына. Спустя ровно год с того рокового дня безутешный отец намеревается совершить возмездие — без лишних слов.

«Немая ярость» — экшен-триллер от Джона Ву с Юэлем Киннаманом в главной роли.