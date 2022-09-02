Восемь женщин из меннонитской общины в Боливии организуют тайную встречу, чтобы обсудить тяжелый, но важный вопрос. На протяжении лет мужчины их поселения накачивали наркотиками и насиловали женщин, которых убеждали в том, что это проделки дьявола. Героини стоят перед выбором: остаться и искать пути к спасению от власти насилия, или отвернуться от всего, что они знают, и продолжать путь к духовному самосовершенствованию, несмотря ни на что.

«Говорят женщины» — экранизация одноименного романа Мириам Тоус 2018 года.