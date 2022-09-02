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Говорят женщины

Women Talking

IMDb7.7
Награды:
20221 ч. 44 мин.драма
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Сюжет фильма:

Восемь женщин из меннонитской общины в Боливии организуют тайную встречу, чтобы обсудить тяжелый, но важный вопрос. На протяжении лет мужчины их поселения накачивали наркотиками и насиловали женщин, которых убеждали в том, что это проделки дьявола. Героини стоят перед выбором: остаться и искать пути к спасению от власти насилия, или отвернуться от всего, что они знают, и продолжать путь к духовному самосовершенствованию, несмотря ни на что.

«Говорят женщины» — экранизация одноименного романа Мириам Тоус 2018 года.

Режиссер
Сара Полли
В ролях
Джесси Бакли, Руни Мара, Фрэнсис МакДорманд, Клер Фой, Бен Уишоу, Джудит Айви, Шила МакКарти, Мишель МакЛеод, Эбигейл Уинтер, Кира Гулоэн
Страна
США
Премьера
2 сентября (Мир)
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Трейлеры2
Кадры5
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