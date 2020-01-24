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Дом на другой стороне

The Night House

5.612 оценок
IMDb6.3
20201 ч. 48 мин.триллеружасы
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Сюжет фильма:

После внезапной смерти мужа Бет осталась одна в доме на берегу озера, который он построил для нее. По ночам Бет отчетливо чувствует в доме присутствие мужа, видит тени и следы его присутствия, которые исчезают с утренним светом. Пытаясь понять происходящее, Бет начинает изучать вещи, оставшиеся после смерти любимого человека, и находит ужасную тайну, которую он скрывал от нее.

«Дом на другой стороне» — психологический фильм ужасов о призраках с Ребеккой Холл в главной роли.

Режиссер
Дэвид Брукнер
В ролях
Ребекка Холл, Сара Голдберг, Стэйси Мартин, Вонди Куртис-Холл, Эван Йоникит, Элли Маккаллок, Саманта Бак, Энди Рич, Патрик Клейн
Страна
США
Премьера
24 января 2020 (Мир)
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Трейлеры2
Кадры
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