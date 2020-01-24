После внезапной смерти мужа Бет осталась одна в доме на берегу озера, который он построил для нее. По ночам Бет отчетливо чувствует в доме присутствие мужа, видит тени и следы его присутствия, которые исчезают с утренним светом. Пытаясь понять происходящее, Бет начинает изучать вещи, оставшиеся после смерти любимого человека, и находит ужасную тайну, которую он скрывал от нее.

«Дом на другой стороне» — психологический фильм ужасов о призраках с Ребеккой Холл в главной роли.