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Любовь и монстры

2021комедия
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Сюжет фильма:

Юра Скворцов приезжает на болгарский курорт, чтобы залечить душевные раны. Здесь есть все, что ему нужно, — теплое море, жаркое солнце, красивая девушка в полицейской форме и много вина. Вот только Скворцов не предполагал, что попадет в мертвый сезон — причем в буквальном смысле. Сначала исчезает английский пес, затем лев, а следом — и без того немногочисленные туристы. Юре придется вступить в схватку с неведомыми чудовищами, угрожающими всему живому. К счастью, у них есть одно слабое место — алкоголь для них яд.

«Любовь и монстры» — фантастическая комедия с Романом Курцыным в главной роли.

Режиссер
Екатерина Краснер
В ролях
Роман Курцын, Лорина Камбурова, Ян Цапник, Кирилл Кяро, Вячеслав Манучаров, Анна Ардова, Анна Семенович, Софья Ардова, Даниэлла Селицка, Светлана Вишнякова
Страна
Россия
Премьера
22 апреля (РФ)
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Трейлер
Кадры58
58
фотографий
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