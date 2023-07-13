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Руслан и Людмила. Больше, чем сказка

20231 ч. 20 мин.мультфильмы

Сюжет фильма:

Накануне свадьбы с Русланом прекрасную Людмилу похищает колдун Черномор, у которого есть мечта собрать у себя в замке коллекцию сказочных принцесс. Пока Руслан преодолевает испытания на пути к своей невесте через волшебные земли и густые чащи, сама Людмила оказывается не просто принцессой, но и отважной и современной девушкой, которая себя в обиду не даст.

«Руслан и Людмила. Больше, чем сказка» — современная версия пушкинской поэмы «Руслан и Людмила».

Режиссеры
Алексей Цицилин, Владимир Николаев, Алексей Замыслов
Страна
Россия
Возрастные ограничения
6 +
Премьера
24 августа (РФ)
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Трейлер
Кадры18
18
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