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Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Кабинет редкостей Гильермо дель Торо, 1-й сезон

Год
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2022
Количество серий
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8
Режиссеры
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Ана Лили Амирпур, Панос Косматос, Кэтрин Хардвик, Дженнифер Кент, Винченцо Натали, Гильермо Наварро, Дэвид Прайор, Кит Томас
В ролях
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Руперт Гринт, Бен Барнс, Эндрю Линкольн, Эсси Дэвис, Тим Блейк Нельсон, Криспин Гловер, Питер Уэллер, Ф. Мюррэй Абрахам, Себастьян Роше, Дэвид Хьюлетт
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Серии 1-го сезона

1 серия: Эпизод 1The Murmuring
Дата выхода:26 октября
2 серия: Эпизод 2The Autopsy
Дата выхода:26 октября
3 серия: Эпизод 3Lot 36
Дата выхода:27 октября
4 серия: Эпизод 4Pickman's Model
Дата выхода:27 октября
5 серия: Эпизод 5The Viewing
Дата выхода:28 октября
6 серия: Эпизод 6Dreams in the Witch House
Дата выхода:28 октября
7 серия: Эпизод 7Graveyard Rats
Дата выхода:29 октября
8 серия: Эпизод 8Some Other Animal's Meat
Дата выхода:29 октября
Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон
8 серий, 2022
1-й сезон сериала «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 11406 фильмов, 2897 сериалов и 473 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлеры3
Кадры6
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1 сезон сериала Кабинет редкостей Гильермо дель Торо (Guillermo del Toro's Cabinet of Curiosities) онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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