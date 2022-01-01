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Почка
Почка, 1-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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10
Режиссер
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Мария Шульгина
В ролях
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Любовь Аксенова
,
Николай Фоменко
,
Антон Филипенко
,
Ирина Розанова
,
Алексей Розин
Продюсеры
Подробнее
Игорь Мишин
,
Максим Филатов
,
Борис Хлебников
,
Александр Плотников
,
Авдотья Смирнова
Сценарий
Подробнее
Мария Шульгина
,
Елизавета Тихонова
Оператор
Подробнее
Анна Рожецкая
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Сезоны сериала
1 сезон
10 серий,
2022
1-й сезон сериала «Почка» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16246 фильмов
,
4343 сериала
и
539 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
14
14
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1 сезон сериала Почка онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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