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Почка

Почка, 2-й сезон

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Сюжет 2 сезона:

После успешной пересадки почки в Хорватии Наташа Кустова мучается от непреодолимой страсти к Мише, покойная мать которого отдала Наташе свою почку и взяла слово, что она спасет ее сына. Наташа готова все устроить, но Миша смертельно обижен на Наташу и категорически против ее помощи. Он упорно намерен дожидаться своей очереди на пересадку, в которой перед ним еще 70 человек. Но Наташа бросается в новую авантюру — она решает спасти всех очередников, чтобы Мишу срочно прооперировали легальным образом, и постепенно ее влечение к нему становится все сильнее… Впереди зрителя ждут приключения Наташи по «причинению добра» и поиск ответа на главный вопрос — научится ли Наташа не только желать, но и любить.

Год
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2023
Количество серий
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10
Режиссер
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Мария Шульгина
В ролях
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Любовь Аксенова, Григорий Чабан, Дмитрий Лысенков, Антон Филипенко, Янина Лакоба, Николай Фоменко, Леонид Бичевин, Павел Баршак, Павел Чинарев, Ирина Розанова, Юлия Марченко
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Серии 2-го сезона

1 серияEpisode #2.1
Дата выхода:8 марта
Сезоны сериала
Постер undefined: 1 сезон
1 сезон10 серий, 2022
Постер undefined: 2 сезон
2 сезон
10 серий, 2023
2-й сезон сериала «Почка» еще нельзя посмотреть онлайн, зато 12132 фильма, 3538 сериалов и 506 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры30
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2 сезон сериала Почка онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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