Почка, 2-й сезон

После успешной пересадки почки в Хорватии Наташа Кустова мучается от непреодолимой страсти к Мише, покойная мать которого отдала Наташе свою почку и взяла слово, что она спасет ее сына. Наташа готова все устроить, но Миша смертельно обижен на Наташу и категорически против ее помощи. Он упорно намерен дожидаться своей очереди на пересадку, в которой перед ним еще 70 человек. Но Наташа бросается в новую авантюру — она решает спасти всех очередников, чтобы Мишу срочно прооперировали легальным образом, и постепенно ее влечение к нему становится все сильнее… Впереди зрителя ждут приключения Наташи по «причинению добра» и поиск ответа на главный вопрос — научится ли Наташа не только желать, но и любить.