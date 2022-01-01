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Чикатило
Чикатило, 2-й сезон
Год
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2022
Количество серий
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8
Режиссер
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Сарик Андреасян
В ролях
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Дмитрий Нагиев
,
Николай Козак
,
Дмитрий Власкин
,
Юлия Афанасьева
,
Виталий Кищенко
,
Евгений Шириков
,
Елизавета Моряк
,
Олег Каменщиков
,
Карен Бадалов
,
Виктория Богатырёва
,
Константин Лавроненко
,
Алексей Кирсанов
Продюсеры
Подробнее
Сарик Андреасян
,
Гевонд Андреасян
,
Макар Кожухов
Сценарий
Подробнее
Алексей Гравицкий
,
Сергей Волков
Оператор
Подробнее
Карен Манасерян
Композитор
Подробнее
Арташес Андреасян
Подробнее
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TMDb
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Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2021
2 сезон
8 серий,
2022
2-й сезон сериала «Чикатило» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16269 фильмов
,
4347 сериалов
и
511 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
15
15
фотографий
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2 сезон сериала Чикатило онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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