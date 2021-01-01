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Собор
Собор, 1-й сезон
Год
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2021
Количество серий
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12
Режиссер
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Сергей Гинзбург
В ролях
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Сергей Марин
,
Светлана Иванова
,
Александр Балуев
,
Юлия Снигирь
,
Алексей Бардуков
,
Александр Коршунов
,
Рамиль Сабитов
,
Максим Аверин
,
Ян Цапник
,
Александр Ильин-мл.
,
Дмитрий Куличков
,
Юрий Чурсин
,
Игорь Савочкин
,
Марина Петренко
,
Полина Чернышова
Продюсеры
Подробнее
Константин Эрнст
,
Джаник Файзиев
,
Рафаел Минасбекян
Сценарий
Подробнее
Александр Шевцов
Оператор
Подробнее
Дмитрий Трифонов
Подробнее
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Сезоны сериала
1 сезон
12 серий,
2021
1-й сезон сериала «Собор» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
16094 фильма
,
4248 сериалов
и
546 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
50
50
фотографий
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1 сезон сериала Собор онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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