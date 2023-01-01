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Шаляпин
Шаляпин, 1-й сезон
Год
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2023
Количество серий
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8
Режиссер
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Егор Анашкин
В ролях
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Александр Горбатов
,
Юлия Снигирь
,
Мария Смольникова
,
Федор Лавров
,
Ян Цапник
,
Александр Яценко
,
Федор Добронравов
,
Ирина Пегова
,
Владимир Юматов
,
Александр Яцко
,
Лев Зулькарнаев
,
Роман Ладнев
,
Александр Большаков
Продюсеры
Подробнее
Екатерина Жукова
,
Антон Златопольский
,
Мария Ушакова
Сценарий
Подробнее
Тимур Эзугбая
,
Наталья Назарова
Оператор
Подробнее
Максим Шинкаренко
Композитор
Подробнее
Артем Васильев
Подробнее
Свернуть
Сезоны сериала
1 сезон
8 серий,
2023
1-й сезон сериала «Шаляпин» еще нельзя посмотреть онлайн, зато
12098 фильмов
,
3354 сериала
и
493 телешоу
из 10 крупнейших онлайн-кинотеатров уже доступны для бесплатного и платного просмотра.
Трейлер
Кадры
30
30
фотографий
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1 сезон сериала Шаляпин онлайн: смотрите все серии подряд в хорошем качестве, знакомьтесь с кратким содержанием серий, информацией об актерском составе, авторе сценария и режиссере сериала.
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