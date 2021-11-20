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Новые российские детективные сериалы: смотреть онлайн
Главные многосерийные детективные новинки и долгожданные новые сезоны полюбившихся отечественных шоу — в нашей подборке для поклонников остросюжетных историй
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1
Воскресенский
6.3
45
оценок
Моя оценка
0
45 уже оценили
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
16+
криминал
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Профессор медицины помогает полиции раскрывать самые запутанные и страшные преступления в Санкт-Петербурге начала XX века
2
Чиновница
6
23
оценки
Моя оценка
0
23 уже оценили
Россия
/
2021
/
52 мин.
/
18+
драма
мелодрама
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Чиновница регионального Минздрава начинает войну против коррумпированной «пищевой» цепочки ведомства
3
Мосгаз. Дело № 8: Западня
8.6
38
оценок
Моя оценка
0
38 уже оценили
Россия
/
2021
/
52 мин.
/
16+
драма
криминал
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
Новое дело майора Черкасова в предолимпийской Москве
4
Алиби
6.2
148
оценок
Моя оценка
0
148 уже оценили
Россия
/
2021
/
16+
драма
комедия
детектив
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Рецензия
Успешный сценарист легко и задорно придумывает алиби клиентам своего агентства, в которое однажды обращается его жена
5
Коса
6.2
131
оценка
Моя оценка
0
131 уже оценил
Россия
/
2021
/
30 мин.
/
18+
криминал
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Журналист и следователь ищут жестокого серийного убийцу, который считает, что он избавляет детей от нелюбви
6
Медиатор
7.2
498
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
498 уже оценили
Россия
/
2021
/
52 мин.
/
16+
драма
триллер
детектив
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Психологический триллер о профессиональном переговорщике, который зарабатывает тем, что помогает людям достичь соглашения
7
Филин
7.3
50
оценок
Моя оценка
0
50 уже оценили
Россия
/
2021
/
45 мин.
/
16+
криминал
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Врач-травматолог, который никогда не спит, становится детективом-любителем
8
Хрустальный
8.1
567
оценок
Моя оценка
0
567 уже оценили
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
18+
драма
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
5
Рецензии
Остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях
9
Документалист. Охотник за призраками
6
114
оценок
Моя оценка
0
114 уже оценили
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
16+
драма
фантастика
детектив
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
В поисках темы для своего документального фильма режиссер занялся исследованием сверхъестественного и зашел слишком далеко
10
Подслушано
4.8
87
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
87 уже оценили
Россия
/
2021
/
12 мин.
/
18+
триллер
детектив
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Ученики средней школы ведут свое расследование исчезновения одноклассников с помощью социальных сетей
11
Конец невинности
5
95
оценок
Моя оценка
0
95 уже оценили
Россия
/
2021
/
48 мин.
/
16+
драма
мелодрама
детектив
Смотреть за 1 р.
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Полина оплакивает мужа, погибшего в авиакатастрофе, но вскоре выясняется, что супруга в самолете не было
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