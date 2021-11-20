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Новые российские детективные сериалы: смотреть онлайн

Главные многосерийные детективные новинки и долгожданные новые сезоны полюбившихся отечественных шоу — в нашей подборке для поклонников остросюжетных историй
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1
Воскресенский
6.345
оценок
Моя оценка
0
45 уже оценили
Россия/2021/50 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Профессор медицины помогает полиции раскрывать самые запутанные и страшные преступления в Санкт-Петербурге начала XX века
2
Чиновница
623
оценки
Моя оценка
0
23 уже оценили
Россия/2021/52 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Чиновница регионального Минздрава начинает войну против коррумпированной «пищевой» цепочки ведомства
3
Мосгаз. Дело № 8: Западня
8.638
оценок
Моя оценка
0
38 уже оценили
Россия/2021/52 мин./16+
Смотреть за 1 р.
Новое дело майора Черкасова в предолимпийской Москве
4
Алиби
6.2148
оценок
Моя оценка
0
148 уже оценили
Россия/2021/16+
Смотреть за 1 р.
1Рецензия
Успешный сценарист легко и задорно придумывает алиби клиентам своего агентства, в которое однажды обращается его жена
5
Коса
6.2131
оценка
Моя оценка
0
131 уже оценил
Россия/2021/30 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Журналист и следователь ищут жестокого серийного убийцу, который считает, что он избавляет детей от нелюбви
6
Медиатор
7.2498
оценок
IMDb7.0
Моя оценка
0
498 уже оценили
Россия/2021/52 мин./16+
Смотреть за 199 р.
3Трейлеры1Рецензия
Психологический триллер о профессиональном переговорщике, который зарабатывает тем, что помогает людям достичь соглашения
7
Филин
7.350
оценок
Моя оценка
0
50 уже оценили
Россия/2021/45 мин./16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Врач-травматолог, который никогда не спит, становится детективом-любителем
8
Хрустальный
8.1567
оценок
Моя оценка
0
567 уже оценили
Россия/2021/50 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер5Рецензии
Остросюжетная психологическая драма, основанная на реальных событиях
9
Документалист. Охотник за призраками
6114
оценок
Моя оценка
0
114 уже оценили
Россия/2021/48 мин./16+
Смотреть за 199 р.
1Трейлер
В поисках темы для своего документального фильма режиссер занялся исследованием сверхъестественного и зашел слишком далеко
10
Подслушано
4.887
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
87 уже оценили
Россия/2021/12 мин./18+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Ученики средней школы ведут свое расследование исчезновения одноклассников с помощью социальных сетей
11
Конец невинности
595
оценок
Моя оценка
0
95 уже оценили
Россия/2021/48 мин./16+
Смотреть за 1 р.
Полина оплакивает мужа, погибшего в авиакатастрофе, но вскоре выясняется, что супруга в самолете не было
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