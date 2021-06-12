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Лучшие сериалы про современную Россию: смотреть онлайн
Гламурная суета столицы и суровая реальность провинции — в грустных или комичных, но всегда пронзительных историях из жизни современных россиян, рассказанных в этих злободневных сериалах
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1
Псих
6.3
382
оценки
Моя оценка
0
382 уже оценили
Россия
/
2020
/
52 мин.
/
18+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Известный столичный психотерапевт страдает от кризиса среднего возраста и медикаментозной зависимости
2
Полет
7.2
123
оценки
IMDb
7.1
Моя оценка
0
123 уже оценили
Россия
/
2021
/
1 ч.
/
16+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
4
Рецензии
Чудом избежавшие гибели в авиакатастрофе сотрудники строительной фирмы начинают переосмысливать свою жизнь
3
Чики
6.9
828
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
828 уже оценили
Россия
/
2020
/
50 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
История четырех «жриц любви», которые решили распрощаться со своим прошлым и открыть собственный легальный бизнес
4
Текст. Реальность
5.9
209
оценок
Моя оценка
0
209 уже оценили
Россия
/
2020
/
18+
драма
триллер
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Расширенная версия фильма «Текст», снятого по роману Дмитрия Глуховского
5
Содержанки
7.1
844
оценки
IMDb
6.2
Моя оценка
0
844 уже оценили
Россия
/
2019
/
49 мин.
/
18+
драма
триллер
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
12
Рецензии
Эротический триллер об изнанке гламурной светской жизни в Москве
6
Шторм
7.7
272
оценки
Моя оценка
0
272 уже оценили
Россия
/
2019
/
52 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Анна Михалкова, Александр Робак и Максим Лагашкин в новом сериале Бориса Хлебникова о двух друзьях, оказавшихся по разные стороны закона
7
Домашний арест
8.3
2088
оценок
Моя оценка
0
2088 уже оценили
Россия
/
2018
/
1 ч. 10 мин.
/
16+
комедия
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
5
Рецензии
Комедийный сериал о злоключениях мэра небольшого российского городка, оказавшегося под домашним арестом в старой коммунальной квартире
8
Бесстыдники
7.3
266
оценок
IMDb
5.0
Моя оценка
0
266 уже оценили
Россия
/
2017
/
48 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Российская адаптация британского сериала о непутевом отце-алкоголике, который в одиночку воспитывает шестерых детей
9
Бывшие
7.5
1529
оценок
IMDb
7.2
Моя оценка
0
1529 уже оценили
Россия
/
2018
/
52 мин.
драма
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
6
Рецензии
Пациентка наркологической клиники влюбляется в психолога-консультанта
10
Звоните ДиКаприо!
7.1
679
оценок
Моя оценка
0
679 уже оценили
Россия
/
2018
/
48 мин.
/
18+
драма
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Драматический сериал от Жоры Крыжовникова о двух совершенно разных братьях, которые меняются местами
11
Немцы
Россия
/
2021
/
45 мин.
/
16+
драма
криминал
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Честный и харизматичный журналист оказывается втянут в интриги государственных ведомств
12
Жуки
7.5
849
оценок
IMDb
7.3
Моя оценка
0
849 уже оценили
Россия
/
2019
/
22 мин.
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Трое программистов из Москвы пытаются избежать военной службы, параллельно заключая контракт с крупным инвестором
13
Клиника счастья
8.9
23
оценки
Моя оценка
0
23 уже оценили
Россия
/
2021
/
50 мин.
/
18+
драма
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Профессор-сексолог ведет медицинские расследования и помогает своим пациентам вернуть сексуальную гармонию
14
Отпуск
6.6
157
оценок
IMDb
6.9
Моя оценка
0
157 уже оценили
Россия
/
2021
/
30 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Семейная комедия про семью из Северодвинска, которая каждый год ездит в Геленджик к друзьям
15
Беспринципные
7.1
126
оценок
Моя оценка
0
126 уже оценили
Россия
/
2020
/
50 мин.
/
18+
комедия
для взрослых
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Сборник трогательных, будоражащих и романтичных историй, о которых обычно не говорят вслух
16
Последний министр
6.4
82
оценки
IMDb
6.8
Моя оценка
0
82 уже оценили
Россия
/
2020
/
25 мин.
/
16+
комедия
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Министром перспективного планирования назначают чиновника-неудачника, а он отчаянно пытается менять жизнь людей к лучшему
17
Садовое кольцо
7
1256
оценок
Моя оценка
0
1256 уже оценили
Россия
/
2018
/
45 мин.
/
16+
драма
детективный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
3
Рецензии
Обеспеченная жительница центра столицы Вера разыскивает пропавшего сына, попутно раскрывая страшные семейные тайны
18
Учителя
7.5
69
оценок
IMDb
4.4
Моя оценка
0
69 уже оценили
Россия
/
2019
/
48 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Вечный конфликт отцов и детей в современной трактовке
19
Happy End
6
92
оценки
IMDb
7.5
Моя оценка
0
92 уже оценили
Россия
/
2021
/
30 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
История Влада и Леры, которые попадают в мир Webcam
20
Мылодрама
6.5
1263
оценки
Моя оценка
0
1263 уже оценили
Россия
/
2019
/
42 мин.
комедия
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
7
Рецензии
Простой автозаправщик становится генеральным директором переживающего кризис телеканала
21
Бар «На грудь»
6.4
101
оценка
Моя оценка
0
101 уже оценил
Россия
/
2018
/
10 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Веб-сериал о разных жителях Санкт-Петербурга, приходящих в бар, чтобы поделиться своими несчастьями
22
Ольга
7.3
5655
оценок
Моя оценка
0
5655 уже оценили
Россия
/
2016
/
30 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
46
Рецензии
Ситком об обычной женщине, которая с улыбкой справляется с жизненными трудностями
23
Год культуры
7.1
591
оценка
Моя оценка
0
591 уже оценил
Россия
/
2018
/
24 мин.
/
16+
комедия
Смотреть за 199 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
6
Рецензии
Федор Бондарчук в роли нерадивого чиновника, который вынужден сделать захолустный вуз одним из лучших в стране
24
Обычная женщина
7.6
1371
оценка
Моя оценка
0
1371 уже оценил
Россия
/
2018
/
48 мин.
/
16+
драма
комедия
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
6
Рецензии
Анна Михалкова в роли женщины, которая ведет двойную жизнь
25
Школа
5.4
2218
оценок
IMDb
6.1
Моя оценка
0
2218 уже оценили
Россия
/
2010
/
25 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
5
Рецензии
Многосерийный авторский проект Валерии Гай Германики о жизни московских школьников
26
Сладкая жизнь
7.1
13470
оценок
IMDb
7.0
Моя оценка
0
13470 уже оценили
Россия
/
2014
/
48 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
27
Рецензии
Жизнь шестерых 30-летних москвичей меняется с появлением матери-одиночки из Перми
27
Салам Масква
5.6
139
оценок
Моя оценка
0
139 уже оценили
Россия
/
2016
/
52 мин.
/
16+
драма
криминал
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Криминальная драма о борьбе с правонарушениями в среде мигрантов
28
Мертвые души
5.7
85
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
85 уже оценили
Россия
/
2020
/
50 мин.
/
18+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Современная и злободневная адаптация классического произведения Н.В. Гоголя
29
Трудные подростки
7.5
120
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
120 уже оценили
Россия
/
2019
/
25 мин.
/
18+
драма
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
Бывший футболист, загубивший свою карьеру, тренирует воспитанников центра для трудных подростков
30
Триггер
8
1689
оценок
Моя оценка
0
1689 уже оценили
Россия
/
2020
/
48 мин.
/
16+
драма
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
6
Рецензии
Психолог Артем в исполнении Максима Матвеева успешно использует в своей практике метод провокации до тех пор, пока один из его клиентов не кончает жизнь самоубийством
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