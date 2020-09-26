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Мотивирующие сериалы для женщин смотреть онлайн
Когда жизнь преподносит неприятные сюрпризы, не нужно отчаиваться, ведь выход есть всегда, — и героини сериалов из этой подборки убедительно доказывают это на личном примере
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1
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IMDb
7.8
Моя оценка
0
1 уже оценил
Великобритания
/
2019
/
25 мин.
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Комедийный сериал о молодой женщине, которая собирает по кусочкам свою жизнь после нервного срыва
2
Фитнес
6.5
301
оценка
Моя оценка
0
301 уже оценил
Россия
/
2018
/
24 мин.
/
16+
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Трейлеры
После того как Асю бросает жених, она отправляется в спортклуб, чтобы сбросить лишние килограммы
3
Почему женщины убивают
8.2
428
оценок
IMDb
8.3
Моя оценка
0
428 уже оценили
США
/
2019
/
52 мин.
/
16+
драма
комедия
криминал
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Черная комедий про трех женщин из разных десятилетий, столкнувшихся с мужской изменой
4
Озабоченные, или Любовь зла
5.9
4186
оценок
IMDb
6.4
Моя оценка
0
4186 уже оценили
Россия
/
2015
/
24 мин.
/
16+
драма
мелодрама
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
2
Рецензии
Молодая писательница получает премию за роман, вдохновленный ее расставанием с парнем
5
Навеки Салли
IMDb
6.5
Моя оценка
0
3 уже оценили
Великобритания
/
2018
/
30 мин.
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Получив предложение руки и сердца от своего парня, Салли переживает шок и заводит интрижку с женщиной
6
Челночницы
7
1307
оценок
Моя оценка
0
1307 уже оценили
Россия
/
2016
/
48 мин.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
8
Рецензии
Сериал о сильных женщинах, которым пришлось круто изменить свою жизнь
7
Просветленная
6.4
87
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
87 уже оценили
США
/
2011
/
30 мин.
/
18+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Комедийно-драматический сериал рассказывает о сотруднице большой корпорации, на которую очень повлиял отдых на Гавайях
8
Вернуться к жизни
IMDb
7.5
Моя оценка
0
2 уже оценили
Великобритания
/
2019
/
30 мин.
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Мрачная комедия о женщине, которая возвращается в родной город после 18 лет, проведенных в тюрьме за убийство
9
Сальса
5
154
оценки
Моя оценка
0
154 уже оценили
Россия
/
2018
/
48 мин.
/
16+
мелодрама
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Жизнь Иры меняется благодаря латиноамериканскому танцу
10
Без обязательств
6.4
16
оценок
IMDb
7.5
Моя оценка
0
16 уже оценили
США
/
2015
/
25 мин.
/
16+
драма
комедия
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
Валери, узнав об измене мужа, вместе с дочерью-подростком переезжает к своему младшему брату, убежденному холостяку
11
Всегда говори «всегда»
6.5
3248
оценок
IMDb
4.9
Моя оценка
0
3248 уже оценили
Россия
/
2003
/
47 мин.
/
12+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
3
Трейлеры
1
Рецензия
Драма о судьбе молодой девушки Ольги, которую вместе с детьми бросил муж
12
Милдред Пирс
7.1
259
оценок
IMDb
7.7
Моя оценка
0
259 уже оценили
США
/
2011
/
1 ч.
/
16+
драма
мелодрама
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Адаптация одноименного романа Джеймса Кейна о домохозяйке 1930-х, которая открыла свой собственный ресторанный бизнес
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