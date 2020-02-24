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Военные детективные сериалы смотреть онлайн

Автор подборки:Кино Mail.ru
Герои этих сериалов бдительны, зорки и всегда готовы дать отпор враждебному элементу, что особенно ценно в трудные для страны времена: смотрим и восхищаемся
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1
По законам военного времени
7.81012
оценок
Моя оценка
0
1012 уже оценили
Россия, Украина/2016/48 мин.
Смотреть бесплатно
6Рецензии
В разгар войны профессиональные отношения двух следователей — Ивана и Светланы — перерастают в нечто большее
2
Убить Сталина
7.5965
оценок
IMDb6.3
Моя оценка
0
965 уже оценили
Россия/2013/1 ч. /16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер1Рецензия
Сотрудникам НКВД предстоит предотвратить убийство Сталина
3
Место встречи изменить нельзя
8.731742
оценки
IMDb8.8
Моя оценка
0
31742 уже оценили
СССР/1979/1 ч. 12 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер7Рецензии
Сериал об операции Московского уголовного розыска в 1945 году по задержанию банды «Черная кошка», в главной роли — Владимир Высоцкий
4
Черные кошки
7.82320
оценок
IMDb6.5
Моя оценка
0
2320 уже оценили
Россия/2013/45 мин./16+
Смотреть за 1 р.
1Трейлер
Банда преступников грабит продовольственные склады в послевоенном Ростове-на-Дону
5
МУР
7439
оценок
IMDb6.1
Моя оценка
0
439 уже оценили
Россия/2011/16+
Смотреть бесплатно
1Трейлер2Рецензии
Следователи Московского уголовного розыска ведут борьбу с бандитами в годы Великой Отечественной Войны
6
Комиссарша
6.9324
оценки
Моя оценка
0
324 уже оценили
Россия/2017/48 мин.
Смотреть за 1 р.
1Трейлер4Рецензии
Галина возвращается на службу в родной город после войны и обнаруживает, что ее сын стал бандитом
7
Марьина Роща
7.42212
оценок
IMDb6.8
Моя оценка
0
2212 уже оценили
Россия/2012/43 мин./12+
Смотреть бесплатно
2Трейлеры1Рецензия
Бывший фронтовик становится участковым в самом бандитском районе Москвы
8
Снег и пепел
7.4687
оценок
IMDb6.7
Моя оценка
0
687 уже оценили
Россия/2015/44 мин./12+
Смотреть бесплатно
1Трейлер
Майор НКВД разыскивает опасного диверсанта, который готовит прорыв немецкой армии
9
Диверсант
8.114611
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
14611 уже оценили
Россия/2004/50 мин./16+
Смотреть за 1 р.
2Трейлеры5Рецензии
Мини-сериал о группе диверсантов времен Великой Отечественной войны
10
Пепел
87064
оценки
IMDb7.0
Моя оценка
0
7064 уже оценили
Россия/2013/40 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры15Рецензии
Вор и красноармеец, которому грозит арест, меняются документами и судьбами накануне войны
11
Смерть шпионам
7.82344
оценки
IMDb6.6
Моя оценка
0
2344 уже оценили
Россия, Украина/2007/50 мин./16+
Смотреть бесплатно
4Трейлеры2Рецензии
Сериал о выявлении немецкого шпиона на освобожденной территории
12
Секретный фарватер
7.83665
оценок
IMDb7.4
Моя оценка
0
3665 уже оценили
СССР/1986/1 ч. 5 мин./16+
Смотреть бесплатно
5Рецензии
Командир торпедного катера обнаруживает секретный фарватер немецкой подводной лодки
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