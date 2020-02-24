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Кино Mail.ru
Герои этих сериалов бдительны, зорки и всегда готовы дать отпор враждебному элементу, что особенно ценно в трудные для страны времена: смотрим и восхищаемся
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1
По законам военного времени
7.8
1012
оценок
Моя оценка
0
1012 уже оценили
Россия
,
Украина
/
2016
/
48 мин.
драма
исторический
детективный
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
6
Рецензии
В разгар войны профессиональные отношения двух следователей — Ивана и Светланы — перерастают в нечто большее
2
Убить Сталина
7.5
965
оценок
IMDb
6.3
Моя оценка
0
965 уже оценили
Россия
/
2013
/
1 ч.
/
16+
детективный
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
1
Рецензия
Сотрудникам НКВД предстоит предотвратить убийство Сталина
3
Место встречи изменить нельзя
8.7
31742
оценки
IMDb
8.8
Моя оценка
0
31742 уже оценили
СССР
/
1979
/
1 ч. 12 мин.
/
12+
боевик
криминал
приключения
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
7
Рецензии
Сериал об операции Московского уголовного розыска в 1945 году по задержанию банды «Черная кошка», в главной роли — Владимир Высоцкий
4
Черные кошки
7.8
2320
оценок
IMDb
6.5
Моя оценка
0
2320 уже оценили
Россия
/
2013
/
45 мин.
/
16+
драма
приключения
детективный
военный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Банда преступников грабит продовольственные склады в послевоенном Ростове-на-Дону
5
МУР
7
439
оценок
IMDb
6.1
Моя оценка
0
439 уже оценили
Россия
/
2011
/
16+
криминал
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
2
Рецензии
Следователи Московского уголовного розыска ведут борьбу с бандитами в годы Великой Отечественной Войны
6
Комиссарша
6.9
324
оценки
Моя оценка
0
324 уже оценили
Россия
/
2017
/
48 мин.
драма
военный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
1
Трейлер
4
Рецензии
Галина возвращается на службу в родной город после войны и обнаруживает, что ее сын стал бандитом
7
Марьина Роща
7.4
2212
оценок
IMDb
6.8
Моя оценка
0
2212 уже оценили
Россия
/
2012
/
43 мин.
/
12+
драма
детективный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
1
Рецензия
Бывший фронтовик становится участковым в самом бандитском районе Москвы
8
Снег и пепел
7.4
687
оценок
IMDb
6.7
Моя оценка
0
687 уже оценили
Россия
/
2015
/
44 мин.
/
12+
детективный
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
1
Трейлер
Майор НКВД разыскивает опасного диверсанта, который готовит прорыв немецкой армии
9
Диверсант
8.1
14611
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
14611 уже оценили
Россия
/
2004
/
50 мин.
/
16+
боевик
военный
Смотреть за 1 р.
Хочу посмотреть
2
Трейлеры
5
Рецензии
Мини-сериал о группе диверсантов времен Великой Отечественной войны
10
Пепел
8
7064
оценки
IMDb
7.0
Моя оценка
0
7064 уже оценили
Россия
/
2013
/
40 мин.
/
16+
драма
криминал
исторический
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
15
Рецензии
Вор и красноармеец, которому грозит арест, меняются документами и судьбами накануне войны
11
Смерть шпионам
7.8
2344
оценки
IMDb
6.6
Моя оценка
0
2344 уже оценили
Россия
,
Украина
/
2007
/
50 мин.
/
16+
боевик
детективный
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
4
Трейлеры
2
Рецензии
Сериал о выявлении немецкого шпиона на освобожденной территории
12
Секретный фарватер
7.8
3665
оценок
IMDb
7.4
Моя оценка
0
3665 уже оценили
СССР
/
1986
/
1 ч. 5 мин.
/
16+
приключения
военный
Смотреть бесплатно
Хочу посмотреть
5
Рецензии
Командир торпедного катера обнаруживает секретный фарватер немецкой подводной лодки
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